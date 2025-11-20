Общество

Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая

Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая. Новоиспеченная королева красоты — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Федор Егоров

Как рассказали организаторы, «ее мир — это гармония между строгой дисциплиной спорта и безграничной свободой творчества. Мирослава верит, что красота — это искусство быть собой».

Миссис Псков 2025 стала 36-летняя мама 4-х детей Анна Шефер. Анна — педагог, психолог, парикмахер, визажист, кондитер. В сфере красоты проработала 7 лет. Она любит танцевать, читать книги, рисовать на тортах, путешествовать с семьей, заниматься спортом и, конечно, главное ее хобби — кулинария. Именно кулинария стала делом всей жизни. Занимается благотворительностью, готовит тортики детям в Добрею, помогает детского дому в Стругах Красных.