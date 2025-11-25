Общество

У кабанов в Изборско-Мальской долине начался период гона

На заснеженных просторах Изборско-Мальской долины появились характерные следы крупного и мощного зверя— здесь активизировались лесные кабаны. С ноября по январь у этих животных длится важный биологический цикл — гон, период поиска партнера. Этот период обычно не превышает 1–1,5 месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

В это время самцы становятся особенно агрессивными. К началу гона в районе лопаток у кабанов образуется плотный слой соединительной ткани, пропитанный жиром – калкан. Толщина его достигает 4-5 сантиметров. Защитный слой, словно рыцарские доспехи, защищает зверя от смертельных ударов острых клыков соперника во время битвы за самку.

Музей-заповедник предупреждает: встреча со стадом или одиноким вепрем требует осторожности. А именно:

В случае обнаружения стада или одинокого вепря необходимо тихо уйти в противоположную сторону;

Ни в коем случае не стоит пытаться прогнать или спугнуть кабана, иначе это может спровоцировать его на агрессию;

Не подкармливать диких лесных животных. Это приучает их к людям и приводит к нежелательным и потенциально опасным ситуациям.

Узнать больше о кабане и других зимующих зверях Изборско-Мальской долины можно на тропе к Словенским ключам, где установлены яркие информационные стенды.