Общество

Следы кабана на снегу запечатлели на Труворовом городище. ФОТО

Следы кабана на снегу запечатлели на Труворовом городище в деревне Изборск Печорского района. Об этом сообщается в группе музея-заповедника «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Большинство (следов - ред.), как правило, принадлежат домашним питомцам, но нередко встречаются и довольно необычные образцы. Например, под покровом сумерек аккуратно ступал по Труворову городищу кабан. Неподалеку маленький грызун поскакал в сторону леса, возможно, прятался от кошки», - рассказали в музее.

Гостям и псковичам напомнили, что на веранде музейного кафе располагается выставка «Кто оставил след?».

«Сфотографируйте изображения и сравните их со следами, которые неизвестный гость оставил на вашем пути», - предложили в учреждении.

В комментариях женщина предположила, что на фотографиях «следы кабана, белки, лося, норки или куницы».

Труворово городище — археологический памятник VII-XVIII веков близ Изборска. Занимает остроконечный треугольный мыс приподнятого плато высотой до 48 метров - Жеравьей горы над Городищенским озером.