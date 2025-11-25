Общество

Со дня трагедии в порховской деревне Красуха прошло 82 года

Исполнилось 82 года со дня трагических событий в деревне Красуха Порховского района, которая была сожжена вместе с жителями 27 ноября 1943 года.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

В годы Великой Отечественной войны через дорогу от деревни находился лагерь для военнопленных. В районе активно действовали партизаны. В ноябре 1943 года между городами Порховом и Островом, близ деревни, взрывом уничтожили автомашину фашистского командования. В ней ехал начальник штаба, хорошо известный своим пристрастием к тактике «выжженной земли» и жестоким обращением с мирным населением.

27 ноября отряд немецких карателей вошел в деревню. Поджигая дома, всех жителей согнали в колхозное гумно. Перед массовой казнью от жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не дождались. Двери в сараи заколотили, облили деревянные постройки бензином и подожгли. Пытавшихся вырваться из огня убивали автоматным огнём.

Заживо сгорели все жители деревни: женщины, старики, дети. В деревне Красуха погибли около 280 человек. Их имена до конца не были установлены. Единственная выжившая после трагедии в деревне Красуха — Мария Павлова (Рыкалова).

У неё в огне погибли все дети — одиннадцатилетняя Нина, шестилетний Витя, а также племянницы – десятилетняя Галя и семилетняя Надя. Сама она от нанесённого карателями сильного удара потеряла сознание и пришла в себя только тогда, когда сараи уже догорали. Мария Павлова впоследствии стала прообразом памятника «Скорбящая псковитянка».

Памятник располагается на месте сожжённой деревни Красуха. Невысокий, около двух метров монумент - изображение женщины-матери, русской крестьянки суровой и скорбной. Мария Павлова приняла участие в открытии памятника 21 июля 1968 года.

Подобная участь постигла 19 окрестных деревень. Деревня Красуха после трагедии так и не была восстановлена. На ее месте в 1968 году установлен и открыт монумент.

В память об этой трагедии, так и о тысячах других, которые произошли в годы оккупации на Псковщине, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова установлена региональная дата — День памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень.