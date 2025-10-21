Общество

Жителей сожженных деревень вспоминают 22 октября в Псковской области

День памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень ежегодно отмечается 22 октября в Псковской области.

Именно в этот день в 1943 году карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Таким образом фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Было расстреляно более 60 мирных граждан, в основном женщины и дети.

Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области убито более 70 тысяч мирных жителей, уничтожено 5 тысяч 82 деревни. Согласно экспертным данным, каждую пятую уничтоженную деревню так и не возродили.

В Пскове есть Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов. Он располагается на улице Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган - эстонская полиция безопасности и СД. Экспозиция собрана из фондов государственного архива Псковской области, государственного архива РФ, российского государственного архива кинофотодокументов, центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области.

Ко Дню памяти жителей сожженных деревень сегодня в 16.00 в музее откроют выставку архивных документов «История одной деревни».

Напомним, в библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове сегодня состоится открытие второй части выставки «И была здесь деревня: летопись сожженных деревень Псковской и Витебской областей».

Псковская историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева сегодня приглашает на лекцию о том, как псковичи выживали во время фашисткой оккупации в 1941-1944 годах.