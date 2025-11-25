Общество

У согласительной комиссии по проекту бюджета логичный состав — Андрей Михайлов

Стабильность состава согласительной комиссии по проекту бюджета важна для эффективного представления интересов жителей региона. Комиссия не нуждается в изменении. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) высказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.

«Ротация абсолютно не нужна. У нас четыре партии представлены одним депутатом. От партии большинства — "Единой России" — кому, как не председателю комитета по бюджету, представлять интересы фракции? Это логично. И менять что-то здесь смысла не вижу», - заявил парламентарий.

Андрей Михайлов также подчеркнул, что с точки зрения исполнительной власти считает целесообразным присутствие в составе согласительной комиссии курирующих заместителей губернатора.

«Со стороны исполнительной власти, губернатора, я считаю, тоже логично представлять интересы (в лице) курирующих заместителей. Смысл туда назначать спорт или ЖКХ?» - заключил гость студии.

Напомним, в согласительную комиссию по подготовке проекта бюджета Псковской области на 2026 год ко второму чтению от Псковского областного Собрания вошли: Александр Братчиков («Единая Россия»), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Олег Брячак (Справедливая Россия), Андрей Маковский (Новые люди) и Артур Гайдук («Яблоко»).

От правительства Псковской области в состав комиссии включили вице-губернаторов Ольгу Тимофееву, Игоря Шатурного, Нинель Салагаеву, Татьяну Баринову и первого заместителя губернатора Веру Емельянову.