Экономика

К конструктивной работе над бюджетом призвал все уровни власти Александр Котов

О росте бюджетных доходов, развитии региональной экономики и плановых цифрах, которые «не свалятся с неба», заявил председатель областного Собрания Александр Котов, комментируя принятый в первом чтении проект областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов. Рассмотрение законопроекта прошло на ноябрьской сессии с участием губернатора Михаила Ведерникова и находящегося в Пскове с официальным визитом полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Игоря Рудени, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Доходы и расходы в следующем году планируются с существенным ростом. При этом вырастут не только безвозмездные поступления из федерального бюджета — что хорошо, — но и наши налоговые и неналоговые доходы — почти на 2 миллиарда. Это говорит о том, что даже в таких сложных условиях, в которых мы сейчас живём, экономика Псковской области развивается. И эту тенденцию развития экономики нам общими усилиями нужно, во что бы то ни стало, сохранить», — обратился Александр Котов к представителям всех ветвей власти.

Спикер подчеркнул, что, как показывает практика, нацеленность всех на конструктивную работу в рамках своих полномочий всегда приводит к положительным результатам.

«Плановые цифры сами по себе с неба не свалятся — на сегодняшний день это пока только прогноз. Чтобы областной бюджет был исполнен в прогнозируемых параметрах, нам предстоит очень серьёзно поработать: и областному Собранию депутатов — по своей части, и губернатору, и правительству Псковской области», - отметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента также напомнил, что до второго чтения предстоит большая работа над проектом бюджета: пройдут заседания согласительной комиссии в паритетном составе из депутатов и членов правительства, а затем — традиционные встречи парламентских фракций с губернатором.

Говоря о работе согласительной комиссии, Александр Котов подчеркнул, что предметом её рассмотрения должны быть вопросы системного характера.