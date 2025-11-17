Согласительную комиссию по проекту бюджета сформировали псковские депутаты

Согласительную комиссию для обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период создали в рамках 49-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
В согласительную комиссию по подготовке проекта бюджета Псковской области на 2026 год ко второму чтению от Псковского областного Собрания вошли: Александр Братчиков («Единая Россия»), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Олег Брячак (Справедливая Россия), Андрей Маковский (Новые люди) и Артур Гайдук («Яблоко»).
От правительства Псковской области в состав комиссии включили вице-губернаторов и первого заместителя губернатора Веру Емельянову.
Депутаты проголосовали «за» единогласно.