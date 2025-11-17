Псковcкая обл.
Экономика

Согласительную комиссию по проекту бюджета сформировали псковские депутаты

20.11.2025 12:17|ПсковКомментариев: 0

Согласительную комиссию для обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период создали в рамках 49-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В согласительную комиссию по подготовке проекта бюджета Псковской области на 2026 год ко второму чтению от Псковского областного Собрания вошли: Александр Братчиков («Единая Россия»), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Олег Брячак (Справедливая Россия), Андрей Маковский (Новые люди) и Артур Гайдук («Яблоко»). 

От правительства Псковской области в состав комиссии включили вице-губернаторов и первого заместителя губернатора Веру Емельянову. 

«Понимаю, что комиссии создаются на паритетных началах. Мы традиционно там, где фракции представлены одним депутатом, их включаем. От губернатора Псковской области поступило предложение включить Веру Емельянову, Ольгу Тимофееву, Игоря Шатурного, Нинель Салагаеву и Татьяну Баринову», - сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Депутаты проголосовали «за» единогласно.

