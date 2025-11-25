Общество

Юные псковские исследователи представили более 60 проектов на краеведческом конкурсе

Региональный этап всероссийского конкурса краеведческих исследовательских и проектных работ «Отечество: история, культура, природа, этнос» прошел в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре детского туризма и экскурсий.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр детского туризма и экскурсий

Конкурс организовал государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».

Цель конкурса заключается в повышении значимости исторического и культурного наследия России. Участники изучают, сохраняют и популяризируют культурное и природное наследие своего края и историю Отечества. Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. По итогам заочного этапа более 60 работ из 16 районов, городов и муниципальных округов Псковской области допускали к публичной защите.

На конкурсе работали пять площадок, где школьники защищали свои работы по 12 номинациям. Темы выступлений охватывали военную историю, этнографию, природное наследие, архитектуру Псковской области, культуру и летопись родного края, геральдику, эпизоды Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции.

Жюри состояло из преподавателей ПсковГУ, колледжей Псковской области, областного института повышения квалификации работников образования, Псковского музея-заповедника, ГАОУ ДО «Лидер» и представителей псковского духовенства.

Лучшие проекты и работы представят Псковскую область на федеральном уровне конкурса в Москве следующей весной.