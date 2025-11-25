Общество

Экспертные площадки открыты на конференции «Время жить в России» в Пскове

Важная часть повестки конференции «Время жить в России» в Пскове посвящена обсуждению итогов реализации в субъектах Российской Федерации Регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами семей. Конференция стартовала 27 ноября на площадке правительства Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках конференции будут работать экспертные площадки по вопросам актуальной миграционной повестки, где обсудят проблемы ценностной миграции, специалисты обменяются опытом по реализации региональных практик по работе с импатриантами, а также по вопросам вынужденных переселенцев и мерам их поддержки.

Кроме того, в ходе стратегической сессии запланировано обучение представителей ответственных структур при руководителях субъектов Российской Федерации по работе с соотечественниками и вопросам миграции, в первую очередь в приграничных регионах Российской Федерации.

В конференции, которая проходит в период с 27 по 29 ноября, принимают участие представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, МВД Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти из целого ряда регионов. Также в качестве слушателей приглашены представители псковских общественных организаций, участники кадровой программы «Герои земли Псковской», импатрианты и соотечественники. Организатором конференции выступает правительство Псковской области.