Общество

Порядка 60 участников собрала конференция «Время жить в России» в Пскове

Порядка 60 участников собрала всероссийская конференция «Время жить в России». Мероприятие проходит впервые в Псковской области. Пленарное заседание состоялось в четверг, 27 ноября, на площадке правительства Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников конференции. «Для нас большая честь в рамках выполнения рекомендаций председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко принимать такое важное мероприятие на Псковской земле. В последние годы мы большое внимание уделяем теме оказания помощи переселенцам. В силу географического положения мы — первые на пути переселения жителей Прибалтики, Польши, Германии», — сказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что для Псковской области тема переселения — крайне важная.

«Мы будем искренне рады не только поделиться своим опытом, но и познакомиться с вашими практиками, узнать мнение со стороны. Все вместе мы делаем большое общее дело — выполняем поручение нашего президента и формируем такие условия, чтобы Россия стала домом для всех, кто хочет жить в нашей системе традиционных духовно-нравственных ценностей, приносить пользу своей стране», — выступил губернатор.

Конференция посвящена социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, переехавших на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Елена Афанасьева отметила колоссальный опыт, который накопила Псковская область в работе с переселенцами. «Знаю, что многие коллеги из регионов приехали как раз за опытом Псковской области. У вас накоплен бесценный опыт, его нужно масштабировать на все регионы», — сказала Елена Афанасьева.

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова подчеркнула, что на сегодняшний день регион активно участвует в важном направлении миграционной политики России. Особое внимание уделяется работе с людьми старшего поколения, с которыми прорабатывают вопросы назначения или пересмотра пенсии.