Общество

Андрей Михайлов о новых старых главах и проблемах на селе

28.11.2025 12:42|ПсковКомментариев: 0

Муниципальная реформа в Псковской области подходит к концу. Как ее встретили в Островском и Пушкиногорском районах и почему депутаты поддержали кандидатуры бывших глав на посты руководителей округов? Каков итог выстраивания вертикали власти и какие главные проблемы остаются насущными в регионе? На эти и другие вопросы заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Андрей Михайлов ответил в интервью на радио «ПЛН FM».

 

- Андрей Владимирович, муниципальная реформа завершена. Островский район был одним из 11 муниципалитетов, завершавших реформу в этом году. Несмотря на то, что это округ депутата-одномандатника Армена Мнацаканяна, для вас Остров всегда был и остаётся родным. Насколько мне известно, в системе муниципальной власти в Острове не было проблем с командным духом. Поэтому муниципальная реформа должна была естественным образом и без каких-либо проблем интегрироваться в жизнь Островского района. Это так или есть какие-то противоречия?

- Это так. Никаких противоречий, противостояний и подводных камней не было. Депутаты честно выбрались в местные законодательные собрания, причём от разных политических партий. Я говорю не только об Островском районе, но и о Пушкиногорском, в котором тоже выборы проходили в этом году. Нужно отдать должное: в обоих округах депутаты единогласно поддержали действующих глав. Это о многом говорит. Значит, была грамотно выстроена работа, как с населением, так и с законодательной властью, то есть все двигаются в одном направлении.

У нас есть пример Новоржевского района, когда определенная «зеленая» партия раскачивала политическую ситуацию в районе. Чем это закончилось? Я думаю, не стоит ворошить прошлое, но тем не менее и там в прошлом году ситуация стабилизировалась, и район спокойно живет и работает. Понятно, есть вопросы. Я не говорю, что все стало хорошо, всем всего хватает, все работает, много денежных средств, дотаций и так далее. Все планомерно, запланировано, в рамках бюджета, в рамках законодательства. Но главное - нет стагнации, нет падения вниз. Районы живут и развиваются.

- Вы поддерживаете вертикальную модель управления?

- У меня на этот счет свое особое мнение. На сегодняшний день эта вертикаль выстроена и работает, по крайней мере, в 9-м округе. По моему глубокому убеждению, если зажимать исполнительную власть на местах, когда кроме обязательств и обязанностей у нее ничего, по сути, не остается, никакого поля для маневров, когда все жестко определено, расписано, вписано в сроки, власть становится заложником этой ситуации.

Я вам приведу пример: реконструкция коммунальной системы в Острове-3, которая стоит 2 миллиарда. Что исполнительная власть, что заказчик, что ресурсоснабжающая организация, что подрядчики — все оказались в ситуации бесконечных проверок, запросов, недопониманий, бумажной волокиты, гонке за сроками. И все это от чего? Оттого что на местах у власти нет рычагов. Сверху как через призму смотрят, давят. Я считаю, так быть не должно. Глава на месте должен принимать решения: сдвигать сроки, увеличивать, если требуется, сметную стоимость. Пусть не своим единоличным решением, через вышестоящее руководство, но мы сами должны это менять. Понимаете? Москва за всей Россией не может уследить. И вот это требование освоить бюджет до конца календарного года — это так не работает, по щелчку 31 декабря. И возникает вопрос: какой глава лучше по рейтингу? Не тот, у кого миллиардные проекты, а тот, у кого нет дополнительных денежных средств: у него все спокойно, он бюджет исполнил. Это неправильно. Это мое глубокое убеждение.

- Какие вопросы, на ваш взгляд, сейчас являются самыми насущным и для сельских территорий?

- Первое — это, наверное, коммуникация. Что я имею в виду? Это лавки, почтовое отделение, ФАП. Там, где мы их построили, нет персонала, они работают по принципу приема раз-два раза в неделю, дай Бог. Население оторвано от муниципалитета. Это, наверное, главная проблема. Второе — это ЖКХ на селе: все коммунальные сети, водонапорные башни, по сути, брошены, никому не принадлежат. И никто ничего не может с ними сделать, пока не пройдет инвентаризация, пока не пройдут сроки признания их бесхозными, пока на это не выделят денежные средства. А люди живут сегодня и сейчас. Очень сложно смотреть им в глаза и объяснять, что на эту процедуру нужно время.

И третья проблема — это, естественно, демографическая составляющая. Как бы это печально ни звучало, деревни вымирают. Хотя сейчас в сельское хозяйство, в частности, по моему округу, заходят инвесторы, распахиваются и засеиваются поля, пусть, может быть, не в тех объемах, как хотелось бы, но перспектива есть. Но молодежь не хочет оставаться, не хочет возвращаться, да и работать не хочет, особенно руками.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Михайлов Андрей Владимирович Депутат Псковского областного Собрания.
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
