Политика

Новые главы. ИНФОГРАФИКА

10-12 ноября в 11 вновь образованных муниципальных округах Псковской области прошли сессии Собраний депутатов. Центральным вопросом каждой стало избрание главы из числа участников конкурса. По итогам голосования поддержку получили семь действующих руководителей. В четырех округах избраны новые управленцы (прежние главы районов в этих муниципальных образованиях на конкурс не заявлялись).

Кому удалось заручиться поддержкой команды губернатора и сохранить руководящие должности, кто ушел, а кто на новенького? Об этом в инфографике, подготовленной Псковской Лентой Новостей.