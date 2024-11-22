Экс-глава Новоржевского района не смогла оспорить досрочное прекращение ее полномочий

Экс-глава Новоржевского района Софья Пугачева не смогла добиться отмены решения новоржевских депутатов о досрочном прекращении ее полномочий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Софья Пугачева (партия «Яблоко») обратилась в суд с административным иском к Собранию депутатов Новоржевского муниципального округа и главе округа Любови Трифоновой о признании недействующими с момента принятия следующих актов от 27 октября 2023 года:
Пушкиногорский районный суд в удовлетворении административного иска отказал.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд отметил, что при преобразовании муниципального образования вновь избранный представительный орган — Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа и глава Новоржевского муниципального округа действовали в рамках своих полномочий и правомерно приняли оспариваемые в данном споре акты. Доводы административного истца отклонены судом как несостоятельные, поскольку они основаны на ошибочном толковании норм федерального и регионального законодательства, регулирующих соответствующие отношения.
На указанное решение Софья Пугачева подала апелляционную жалобу.
Апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решение Пушкиногорского районного суда Псковской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба Софья Пугачевой - без удовлетворения.