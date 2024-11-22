Политика

Экс-глава Новоржевского района не смогла оспорить досрочное прекращение ее полномочий

Экс-глава Новоржевского района Софья Пугачева не смогла добиться отмены решения новоржевских депутатов о досрочном прекращении ее полномочий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Софья Пугачева (партия «Яблоко») обратилась в суд с административным иском к Собранию депутатов Новоржевского муниципального округа и главе округа Любови Трифоновой о признании недействующими с момента принятия следующих актов от 27 октября 2023 года:

Решение №1 «Об избрании главы муниципального образования».

Решение №2 «О досрочном прекращении полномочий Пугачевой С. О.».

Распоряжение №1-РГ «О вступлении в должность Трифоновой Л. М.».

Распоряжение №2-РГ «О досрочном прекращении полномочий».

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В обоснование иска указано, что Софья Пугачева была избрана главой Новоржевского района в 2019 году на 5 лет, её полномочия истекали в сентябре 2024 года. Однако в октябре 2023 года ответчики приняли акты, досрочно прекратившие её полномочия, нарушив тем самым её права. Оспариваемые акты не могли быть приняты без устава муниципального образования, предоставляющего такие полномочия, и были основаны на Положении о проведении конкурса на замещение должности главы, утвержденном решением Собрания депутатов от 25 сентября 2023 года №2, которое не соответствует форме муниципального нормативного акта, не подписано главой Новоржевского района, не опубликовано (обнародовано), то есть не вступило в законную силу.

Пушкиногорский районный суд в удовлетворении административного иска отказал.

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Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд отметил, что при преобразовании муниципального образования вновь избранный представительный орган — Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа и глава Новоржевского муниципального округа действовали в рамках своих полномочий и правомерно приняли оспариваемые в данном споре акты. Доводы административного истца отклонены судом как несостоятельные, поскольку они основаны на ошибочном толковании норм федерального и регионального законодательства, регулирующих соответствующие отношения.

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На указанное решение Софья Пугачева подала апелляционную жалобу.

Апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решение Пушкиногорского районного суда Псковской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба Софья Пугачевой - без удовлетворения.