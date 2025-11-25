Общество

«Памятник создает не человек, а время»: Андрей Мартьянов представил псковичам своего Довмонта

В Пскове состоялось торжественное открытие памятника святому благоверному князю Тимофею Довмонту. Скульптор Андрей Мартьянов, автор монумента, поделился своими мыслями о значимости этого события.

«Сегодня мы вместе отдаем дань памяти исторической личности, открывая памятник святому благоверному псковскому князю Тимофею-Довмонту, который посвятил всю свою жизнь служению земле Псковской», – отметил он.

Скульптор также зачитал поздравление от Юрия Мудрова, почетного члена Российской Академии художеств и директора Государственного музея «Исаакиевский собор», которое, по словами скульптора, больше всего сможет описать его чувства.

В поздравлении подчеркивалась важность создания первого монумента этому великому защитнику и правителю Псковской земли как вклада в сохранение исторического наследия.

«Сердечно и искренне поздравляю вас с долгожданным знаковым событием – открытием памятника святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. Создание первого монумента этому великому защитнику и правителю Псковской земли является важным вкладом в сохранение нашего исторического наследия. В Год защитника Отечества воплощенный вами образ воина-защитника приобретает особую значимость, служа духовным ориентиром и символом доблести для нынешних и будущих поколений. Ваша многолетняя работа над этим масштабным проектом, осуществленным при всенародной поддержке, служит ярким примером того, как искусство скульптуры воплощает историю в форме и побуждает в людях гордость за Отечество. Пусть открывшийся монумент станет любимым и почитаемым местом для тысяч гостей Псковской земли», - обратился директор музея к скульптору.

По словам Андрея Мартьянова, это поздравление относится не только к нему, а ко всем собравшимся.

«Мы вместе с вами трудились, и вы меня поддерживали в этом нелегком труде. И завершить свое выступление, открытие памятника я бы хотел словами моего учителя, наставника, заслуженного художника, академика Российской Академии художеств, величайшего скульптора современности Владимира Эмилиевича Горевого. Знаете, он всегда выдавал нам, своим ученикам, коллегам, соратникам, такие очень емкие фразы, которые запоминаются на всю жизнь: "Памятник создает не человек, а время"», - заключил скульптор.

Напомним, благоверный князь Довмонт является одной из ярчайших и наиболее масштабных фигур своего времени, оставивших значимый след как в истории Пскова, так и в истории России. Происходивший из князей Великого княжества Литовского, он правил в Пскове с 1266 по 1299 год. Князь дал мощный толчок в развитии города, при Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Князя считали защитником и спасителем Руси.

Ранее на месте установки памятника князю Довмонту прошли археологические раскопки.