Памятник князю Довмонту торжественно открыли в Пскове. ФОТО

Торжественное открытие памятника святому благоверному князю Довмонту в псковском сквере на улице Леона Поземского состоялось сегодня, 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Церемония началась с показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Плесков-град» и «Псковская вольница».

Затем состоялся чин освещения памятника, который совершил настоятель храма Александра Невского, протоиерей Андрей Вахрушев.

Автор памятника - скульптор Андрей Мартьянов.

Подготовка к открытию началась заранее. 22 ноября стан князя прибыл на постамент.

В октябре на место установки доставили 70-тонный постамент.

Напомним, благоверный князь Довмонт является одной из ярчайших и наиболее масштабных фигур своего времени, оставивших значимый след как в истории Пскова, так и в истории России. Происходивший из князей Великого княжества Литовского, он правил в Пскове с 1266 по 1299 год. Князь дал мощный толчок в развитии города, при Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Князя считали защитником и спасителем Руси.

