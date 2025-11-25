Общество

Два призовых места заняли представители псковской делегации на фестивале «Российская студенческая весна»

Два призовых места заняли представители псковской делегации на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Масштабное мероприятие объединило в Казани около 2 тысяч талантливых студентов из 82 регионов. В числе участников были 20 ребят из Псковской области, которые ярко и содержательно презентовали самобытность и культурный потенциал нашего региона.

Алевтина Васильева, студентка 4 курса ПсковГУ, покорила жюри исполнением сказки «Про волка» и стала первой в номинации «Художественное слово» Театрального направления.

София Киперман, магистрантка 2 курса ПсковГУ, преподаватель школы танцев «Dance Family», взяла II место в Современном танце с номером «Жизнь».

«Поздравляю наших талантливых студентов с победами! Благодарю за достойное, профессиональное представление нашего региона на федеральной площадке!» - заключил губернатор