Общество

В Госдуме не поддержали идею о запрете банкам владеть маркетплейсами

Предложения запретить банкам владеть маркетплейсами звучали в Госдуме, но эта инициатива не будет реализована, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план... Я думаю, что это решение не будет реализовано», - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума рассмотреть вопрос о запрете банкам владеть маркетплейсами.

По мнению Аксакова, маркетплейсы должны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своей платформе для всех игроков финансового рынка. «То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причем нерыночное преимущество при оказании финансовых услуг», - подчеркнул он.

Аксаков отметил, что на заседании Госдумы он обратился к антимонопольной службе с просьбой проверить действия маркетплейсов и банков, пишет РИА Новости.

«Сейчас ФАС изучает сложившуюся ситуацию, должны вынести решение, если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да - внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру, предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка», - подчеркнул он.

«Я не против скидок, они должны действовать - на здоровье, если маркетплейсы считают, что таким образом они стимулируют приток граждан покупать товары и услуги... Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех», - заключил депутат.