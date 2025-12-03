Общество

Западные компании регистрируют новые товарные знаки в России

Не менее 14 ушедших из России западных компаний зарегистрировали новые товарные знаки с собственным брендом, подсчитала юридическая компания Verba Legal.

Так, в 2024 году американская Starbucks зарегистрировала несколько новых товарных знаков, среди которых — приближенное лицо Сирены в изогнутом прямоугольнике, а также словесный знак Starbucks в январе 2025 года, говорится в отчете юрфирмы. Производитель техники Apple в 2024 году зарегистрировал в качестве торгового знака наименование своих продуктов M2 Pro и Optic ID с характерным логотипом с надкусанным яблоком. Южнокорейская Hyundai зарегистрировала в июне 2025 года серию из 18 товарных знаков, в том числе Hyundai CarPay, Hyundai Motorstudio и Hyundai ix15. А модный дом Christian Dior — ряд обозначений, в том числе лого со стилизованными буквами C и D, следует из проанализированных юристами данных Роспатента.

Nestle в 2024 году зарегистрировала графическое обозначение Nesquik, несмотря на то, что ранее компания заявила об остановке продаж продукции этого бренда в России. Производитель защищает свои бренды и товарные знаки по всему миру и на всех рынках, где представлена его продукция, заявил представитель. По его словам, подача заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент предпринята в рамках «стандартных действий компании по защите брендов».

Американская McDonald's в ноябре 2025 года оформила словесное обозначение Royal Cheeseburger, Mcmuffin, а также два графических знака Big Mac и «Роял Чизбургер» с характерной желтой буквой M в виде двух арок. Всего у американской корпорации, по подсчетам Verba Legal, в реестр внесено более 20 новых торговых обозначений.

Испанская Inditex (владеет брендами одежды Zara, Bershka, Stradivarius) зарегистрировала товарные знаки Zara Home и Zara Timeless, следует из данных Роспатента.

Шведский производитель телекомоборудования Ericsson в июле 2024 года подал заявки на регистрацию двух графических обозначений, похожих на собственный логотип, но в другом цветовом оттенке, следует из данных Роспатента. Ericsson подает заявки на регистрацию своих товарных знаков, чтобы снизить риск захвата бренда третьими лицами в России и продолжить защищать собственный бренд в стране, заявил представитель шведской компании. Это соответствует российскому законодательству и применимым международным конвенциям в области интеллектуальной собственности, отметил он. Компания не ведет какой-либо коммерческой деятельности с клиентами в России с 31 декабря 2022 года, напомнил представитель компании, пишут «Известия».

Представители Starbucks, McDonald's, Apple, The Coca-Cola Company, IKEA, Gucci и Dior, VISA, Hyundai, Domino's Pizza, Nokia на запрос не отвечают.