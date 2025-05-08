В России и мире

«Макдональдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг

Американская компания «Макдональдс»

зарегистрировала в РФ семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английских языках.

Фото здесь и далее: ТАСС

Среди зарегистрированных товарных знаков - «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Часть товарных знаков блюд идут с фирменной буквой «М» перед названием, следует из данных Роспатента.

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс Корпорейшн». Шесть знаков с названием блюд зарегистрированы по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — сэндвичи, бургеры, гамбургеры, чизбургеры. Знак «МакДоставка» зарегистрирован по двум классам (№ 39, 43) МКТУ — услуги по доставке продуктов питания, услуги ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, пишет ТАСС.

Дата истечения действия товарных знаков в РФ — декабрь 2034 года.

McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года. На месте этого ресторана в Пскове сегодня работает другая сеть «Вкусно и точка».