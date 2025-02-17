Общество

Иностранным брендам одежды придется заплатить за возращение в Россию

Россия — серьезный рынок сбыта, в структуре мировых продаж зарубежных брендов доля нашей страны составляла от 3 до 15% в зависимости от компании, это шестое–восьмое место в иностранных рейтингах, сообщил член президиума РСТЦ Дмитрий Томилин.

«Зарубежные бренды действительно начали выходить на связь — речь идет о таких именах, как Zara и Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и других. Но никаких конкретных шагов компании пока не делали», — добавил эксперт.

Места европейцев в ТЦ заняты: центральные площадки забрали такие отечественные компании, как Lime, Stockmann, Gloria Jeans, Melon fashion group (бренды Zarina, Befree, Love republic и другие), часть ушла другим иностранцам, например из Ливана — Maag, Ecru и Dub. Эти торговые сети в 2022–2023 годах подписали договоры аренды на пять–десять лет. Поэтому быстро вернуться будет некуда, объяснил эксперт, пишут «Известия».

Часть торговых центров может отказаться от неэффективных арендаторов, отдав их площадку под иностранных партнеров с «хорошими цифрами», но даже это будет нелегко сделать — текущие продавцы, как минимум, должны нарушить действующие договоры, например задержать арендную плату, подчеркнул Дмитрий Томилин.