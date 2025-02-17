Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Театральный бардак
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Разукрасили
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
 
 
 
ещё Общество 17.02.2025 11:040 Псковская область заняла 64 место по качеству жизни 19.02.2025 09:000 Иностранным брендам одежды придется заплатить за возращение в Россию 19.02.2025 07:300 В России День орнитолога празднуют 19 февраля 19.02.2025 07:000 Всемирный день морских млекопетающих отмечают 19 февраля 18.02.2025 22:000 Как избавится от расстройства пищевого поведения, рассказал психолог 18.02.2025 21:400 Псковские волонтеры помогли приюту для животных
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025 14:323 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове 13.02.2025 17:0811 ФСБ обнародовала расширенную версию видео с задержанием террористов, готовивших теракт на вокзале в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Иностранным брендам одежды придется заплатить за возращение в Россию

19.02.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Россия — серьезный рынок сбыта, в структуре мировых продаж зарубежных брендов доля нашей страны составляла от 3 до 15% в зависимости от компании, это шестое–восьмое место в иностранных рейтингах, сообщил член президиума РСТЦ Дмитрий Томилин. 

«Зарубежные бренды действительно начали выходить на связь — речь идет о таких именах, как Zara и Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и других. Но никаких конкретных шагов компании пока не делали», — добавил эксперт.

Места европейцев в ТЦ заняты: центральные площадки забрали такие отечественные компании, как Lime, Stockmann, Gloria Jeans, Melon fashion group (бренды Zarina, Befree, Love republic и другие), часть ушла другим иностранцам, например из Ливана — Maag, Ecru и Dub. Эти торговые сети в 2022–2023 годах подписали договоры аренды на пять–десять лет. Поэтому быстро вернуться будет некуда, объяснил эксперт, пишут «Известия».

Часть торговых центров может отказаться от неэффективных арендаторов, отдав их площадку под иностранных партнеров с «хорошими цифрами», но даже это будет нелегко сделать — текущие продавцы, как минимум, должны нарушить действующие договоры, например задержать арендную плату, подчеркнул Дмитрий Томилин.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 114 человек
19.02.2025, 09:000 Иностранным брендам одежды придется заплатить за возращение в Россию 19.02.2025, 08:400 Минстрой России предлагает вернуть единый платежный документ за ЖКУ 19.02.2025, 08:200 Очевидцев смертельного ДТП на улице Генерала Маргелова ищут в Пскове 19.02.2025, 08:000 Трамп: Украина не знает, куда ушли миллиарды американской помощи
19.02.2025, 07:300 В России День орнитолога празднуют 19 февраля 19.02.2025, 07:000 Всемирный день морских млекопетающих отмечают 19 февраля 18.02.2025, 22:000 Как избавится от расстройства пищевого поведения, рассказал психолог 18.02.2025, 21:400 Псковские волонтеры помогли приюту для животных
18.02.2025, 21:200 РФ осталась первой в мире по поставкам пшеницы и стала лидером в экспорте гороха 18.02.2025, 21:160 Путин назначил Борисова новым спецпредставителем по космическому сотрудничеству 18.02.2025, 21:150 Перечень видов деятельности СОНКО в Псковской области для получение господдержки могут расширить 18.02.2025, 21:000 Дмитрий Барабанов вручил медали к юбилею Победы несовершеннолетнем узникам
18.02.2025, 20:450 Псковских старшеклассников приглашают стать курсантами образовательных организаций ФСИН России 18.02.2025, 20:310 Ford и Kia столкнулись на перекрестке улиц Ипподромной и Леона Поземского в Пскове 18.02.2025, 20:270 Стало известно, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году 18.02.2025, 20:140 Жительница Дедовичского района оправилась на принудительные работы за кражу денег у знакомой
18.02.2025, 19:520 Почти 50 классов в школах Псковской области закрыто на карантин 18.02.2025, 19:400 Мать сбитого в Пскове ребенка требует с водителя Suzuki компенсацию в 100 тысяч рублей 18.02.2025, 19:280 Пскович может лишиться свободы за покупку поддельного водительского удостоверения 18.02.2025, 19:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 февраля
18.02.2025, 19:070 16 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области на прошлой неделе 18.02.2025, 18:550 Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда своему напарнику во время заготовки леса в Порхове 18.02.2025, 18:390 Поэта, которому Пушкин хотел вольно подражать и в стихах, и в верховой езде, представляет #историческая_полка_Михайловского 18.02.2025, 18:300 Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.02.2025, 18:240 Часть Кузнецкого моста в Пскове будет закрыта для движения до вечера 18 февраля 18.02.2025, 18:150 Приставы вынудили сорвавшего строительство ограждений в детском центре в Печорах подрядчика вернуть аванс 18.02.2025, 18:080 Сотрудница Великолукской больницы подозревается в получении «откатов» 18.02.2025, 18:060 Работу художника Юрия Вороненко разыграют на открытии выставки в Пскове
18.02.2025, 18:000 В Опочке прошел областной турнир по шахматам среди команд школ-интернатов 18.02.2025, 17:550 «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? ВИДЕО 18.02.2025, 17:530 Квесты и квизы проводят в Псковской области волонтеры 80-летия Победы 18.02.2025, 17:480 ЦБ выявил более 170 тысяч номеров телефонов, которые использовали мошенники
18.02.2025, 17:470 Проект устройства освещения на участке дороги в Острове изготовят до конца года 18.02.2025, 17:451 Персонал хирургического отделения в Себеже пытались сократить с нарушением законодательства – профсоюз 18.02.2025, 17:410 В ГД предложили поощрять учителей за достижения обучающихся 18.02.2025, 17:360 Музеи Псковской области передадут монеты на создание памятника героям войны
18.02.2025, 17:210 Вышка сотовой связи горела на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 18.02.2025, 17:090 Соцсети помогают «Росгосстраху» быстрее решать проблемы клиентов 18.02.2025, 17:070 Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой 18.02.2025, 17:040 Масленичные гуляния пройдут в Палатах у Сокольей башни в Пскове
18.02.2025, 17:030 Марина Гаращенко: Проект новой поликлиники в Псковском районе появится в ближайшие полгода 18.02.2025, 16:520 До -11 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 19 февраля 18.02.2025, 16:500 Островича подозревают в фиктивной регистрации четырех граждан Армении 18.02.2025, 16:450 Подрядчик о трудностях обновления бывшего здания «Октября» в Пскове и о необычных решениях
18.02.2025, 16:330 Несколько домов на Запсковье остались без света из-за повреждения кабеля 18.02.2025, 16:320 Псковичам дали советы по защите конфиденциальности в Интернете 18.02.2025, 16:230 Объемы медицинской помощи рассчитываются из количества населения – Марина Гаращенко 18.02.2025, 16:160 Перспективы пляжного отдыха на Черном море обсудят после заключения Роспотребнадзора
18.02.2025, 16:040 Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 18.02.2025, 15:550 В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва 18.02.2025, 15:450 Великолучанин разъезжал на автомобиле «ИЖ» в нетрезвом состоянии 18.02.2025, 15:400 В день рождения композитора Модеста Мусоргского в Пскове выступит Мариинский театр
18.02.2025, 15:320 Станислав Стармолотов стал участником стратегической сессии федерального дорожного агентства 18.02.2025, 15:250 Программу маткапитала продлили до 31 декабря 2030 года 18.02.2025, 15:190 Александр Боярков: 51-й фестиваль русской музыки в Пскове будет посвящен фольклору 18.02.2025, 15:000 Голикова: России предстоит заместить 10,1 миллиона работников до 2030 года
18.02.2025, 14:480 Власти Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве с парком «Патриот» 18.02.2025, 14:350 Госдума приняла закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года 18.02.2025, 14:240 Конкурентоспособность школ стала темой финала конкурса «Учитель года» в Пскове 18.02.2025, 14:210 Хирургические отделения в районах часто существуют только на бумаге — Марина Гаращенко
18.02.2025, 14:170 Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе 18.02.2025, 14:020 «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края. ВИДЕО 18.02.2025, 14:000 В Псковской области построят новые железнодорожные разъезды 18.02.2025, 13:580 Межрегиональный Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках
18.02.2025, 13:440 Дмитрий Белюков: Юбилей Музея спорта Псковского края отметят скромно 18.02.2025, 13:380 Сокращённой рабочей недели в связи с Днём защитника Отечества не будет 18.02.2025, 13:360 Большинство псковичей предпочитают блины с мясной начинкой — опрос 18.02.2025, 13:340 Мобильная связь появилась у полярников на антарктических станциях Мирный и Восток
18.02.2025, 13:320 «Брыкающиеся» бабоньки и соломенный пастух Овласий: «Михайловское» ждёт гостей на Масленицу 18.02.2025, 13:190 Базу отдыха «Нептун» обновляют в Куньинском районе 18.02.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? 18.02.2025, 12:590 Оказание услуг ГИМС в Гдове будет временно приостановлено
18.02.2025, 12:560 Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде отказ в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове 18.02.2025, 12:470 Музей спорта Псковского края планирует расширяться 18.02.2025, 12:410 Уроки мужества и акции проходят в Псковской области ко Дню защитника Отечества 18.02.2025, 12:380 На вопросы псковичей отвечали сразу два сенатора в приемной «Единой России»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru