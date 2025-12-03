Общество

Заезд «Дружина Довмонта» торжественно открылся в Печорах

В Псковской области стартовала 5-дневная спортивная смена «Дружина Довмонта», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

С 10 по 14 декабря 120 спортсменов от 14 до 17 лет из Вологодской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга ждет насыщенная программа. Они будут задействованы в соревнованиях, интерактивных занятиях и беседах с именитыми спортсменами, интеллектуальных играх, также пройдут профориентационные занятия, тренировки и мастер-классы по военно-патриотической тематике и проектной деятельности. Кроме того, в программу включена экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю и духовные встречи.

В ходе торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам мероприятия обратился митрополит Псковский и Порховский, игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, глава Псковской митрополии Матфей. Он сердечно приветствовал всех участников заезда. «Этот проект участвовал в важной части воспитательного пространства нашей страны, соединяющей историю, культуру и современное образование. Особенно радостно, что сегодня он проходит здесь, на Псковщине – земле, которая знает цену верности Отечеству, стойкости и силе духа», – отметил он.

Митрополит подчеркнул, что в эти дни здесь вместе со спортсменами будут трудиться тренеры, педагоги, специалисты в области физической подготовки.

«Более 120 юношей собрались здесь не просто для соревнований и для обучения мастерству, главная цель – в воспитании характера, укреплении внутренней дисциплины, развития ответственности за свой выбор и жизнь. Недаром имя Довмонта стало символом вашего заезда. Это великий правитель Псковской земли, пример того, как личная доблесть соединяется с духовной зрелостью, а физическая сила с христианским стрежнем. Он защищал город и свою землю не только оружием, но и мудростью. Сегодня его образ напоминает каждому из нас, что настоящий воин — это, прежде всего, человек чести», – сказал митрополит.

В своем выступлении глава Псковской митрополии подчеркнул особенность программы заезда, которая состоит в том, что она объединяет физическое развитие и духовно-нравственное воспитание. «Вас ждут соревнования, спортивный лагерь, занятия с выдающимися мастерами самбо, а также и интеллектуальные игры, проектные мастерские, беседы о традициях, экскурсии, где вы сможете прикоснуться к истории и живой духовной культуре нашей земли. Такое сочетание делает проект уникальным. Оно показывает, что воспитание личности невозможно без единства ума, тела и духа. Можно научиться побеждать на спортивных площадках, но куда важней научиться побеждать самого себя, свою лень, страх, свои желания. В этом и состоит настоящий путь к взрослению», – резюмировал митрополит.

Напутствуя спортсменов, он отметил, что впереди их ждут насыщенные и интересные дни. «Постарайтесь прожить их, внимательно учитесь у наставников, поддерживайте друг друга, стремитесь к наилучшему результату, но прежде всего, стремитесь стать лучше внутри себя. Пусть эти дни помогут каждому из вас увидеть свои силы, раскрыть свои таланты и почувствовать радость дружбы и совместного труда. У вас будет возможность пообщаться с духовенством монастыря, с интересными людьми, с ребятами, которые живут в семинарии», – сказал он.

В завершение своего выступления митрополит благословил участников заезда на спортивные соревнования, а организаторам заезда вручил благодарственные письма.

Приветствовал юных самбистов, тренеров и наставников врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. По словам главы вуза, смена «Дружина Довмонта» — первая в истории Всероссийского проекта «Истоки. Школа», когда совмещаются спортивные соревнования, тематика духовно-патриотического воспитания и выбора профессиональной траектории.

«Самбо — это не только спорт. Это успешный способ самореализации. Опыт российских спортсменов это доказывает. Духовное и физическое развитие, которые дает занятие самбо, позволяют достичь многих высот в профессии. Мы попытались создать для участников атмосферу, максимально ориентированную на достижение, совместив это с возможностью познакомиться с историей Псковского края, Псково-Печерского монастыря — замечательных уникальных мест», - сказал Сергей Николаев.

Врио министра спорта Псковской области Галина Овсова подчеркнула значимость того, что смена проходит именно на Псковской земле с ее необыкновенной историей.

«Все прекрасно знают, что спорт объединяет. Но не только он. Наверное, в большей степени, чем спорт, людей объединяет вера. Сочетание веры и спорта, безусловно, является залогом развития гармоничной личности. Путь любого спортсмена очень сложный. Это постоянная работа над собой, победы и разочарования. Вместе с тем вы еще являетесь примером для своих одноклассников, коллег, друзей. На вас, безусловно, лежит дополнительная ответственность. Я уверена, что если развивать в себе веру и спортивные качества, то в вашей жизни будет складываться все наилучшим образом», - сказала Галина Овсова.

Региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных», председатель региональной федерации дзюдо, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров приветствовал участников смены от имени депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского.

«Сегодня спорт — это не только про силу и выносливость, это путь к воспитанию характера, командного духа и готовности преодолевать трудности. Именно такие качества подлинного патриотизма помогают молодым людям чувствовать свою связь с Родиной, стремиться к ее укреплению», – зачитал Владимир Владимиров приветственный адрес. Он также напомнил, что содействие здоровому образу жизни и создание условий для развития массового и любительского спорта являются важными задачами народной программы «Единой России». Особое внимание уделяется развитию спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодых людей, так как это необходимо, чтобы вырастить и воспитать здоровое и активное поколение.

Заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по самбо, участник Олимпийских игр, председатель исполкома Федерации самбо Санкт-Петербурга Руслан Гасымов уверен: соревнования за победу в «Дружине Довмонта» — это возможность учиться самим и учить других чтить память великих предков, уважать традиции духовного наследия Русской земли.

«Самбо — это школа жизни, которая воспитывает стойкость, умение работать в команде, способность не бояться поражений и желание стремиться к победе, уважать старших и своих товарищей, свою Родину, — сказал Руслан Гасымов. — Хочу выразить благодарность всем организаторам соревнований. Наша совместная работа и вера в успех делает сегодняшний турнир возможным и вселяет веру в будущее детей и нашей Родины».

Двукратный чемпион мира и Европы по самбо, обладатель чемпионского пояса лиги PFL по смешанным единоборствам, вице-президент Федерации самбо Санкт-Петербурга Денис Гольцов прочел адрес президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.

«Псково-Печерский монастырь имеет особую духовную силу и историческое значение, что делает ваше пребывание здесь по-настоящему уникальным и важным, — отмечается в приветствии. — Самбо — это не только сильный и честный спорт, это традиция школы мужества, уважения, дисциплины и ответственности. Здесь, в обители, где веками формировались духовные смыслы и укреплялось единство народа, эти ценности обретают еще более глубокое звучание».

Завершилась торжественная церемония выступлением солистов, творческих коллективов и выносом огромного полотнища Знамени Победы.

Напомним, заезд «Дружина Довмонта» проводится при поддержке Псковской митрополии, министерства спорта Псковской области, Псковского государственного университета, общества спортивных единоборств «Отечество», Всероссийской федерации самбо и проекта «Единой России» «Выбор сильных».