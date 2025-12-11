Общество

Отбор в программу «Герои земли Псковской» был достаточно жестким — Ирина Иванова

Об отборе участников и роли наставников в программе «Герои земли Псковской» подробно рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы Ирина Иванова в программе «Беседка» в эфире радио ПЛН FM.

​«Отбор в программу был достаточно жестким, поскольку для управленческой деятельности необходимы не только желание служить Родине, но и соответствующие компетенции и опыт управления», - рассказала гостья студии.

Она также сообщила, что кандидаты заполняли анкеты и проходили тестирование на свои навыки, которое занимало около 20 минут. Тестирование, доступ к которому открылся 1 апреля, было направлено на выявление определенных компетенций и имело обширный банк вопросов. Оно проводилось в короткий трехдневный период, чтобы исключить распространение вопросов в интернете, как это практиковалось в федеральной программе «Время героев».

После тестирования проводился этап собеседований, где оценивались мотивация и желание участников. Ирина Иванова объяснила, что анкеты анализировались по методике, разработанной президентской академией, без человеческого фактора, с использованием четких баллов за каждый элемент анкеты.

Все результаты участников были представлены Общественному совету анонимно, с использованием номеров участников вместо имен и фамилий, чтобы сохранить конфиденциальность персональных данных. Из более чем 300 заявлений было отобрано около 30 участников. По словам секретаря Общественного совета программы, «не было ограничений по местам, были ограничения исключительно в части отбора».

Половина отобранных участников проходит обучение сейчас, другая половина зачислена на отложенное обучение, если они еще проходят военную службу. «Половина ребят на отложенном обучении. Это те, кто ещё проходит службу в армии. Как только они вернутся, смогут приступить к программе обучения в потоке, который будет действовать на тот момент времени. Другая половина проходит обучение уже сейчас», — уточнила Ирина Иванова.

По мнению гостьи студии, ​наставничество является одной из ключевых особенностей программы «Герои земли Псковской». ​Ирина Иванова отметила, что наставники – это опытные управленцы. Среди наставников – губернатор Михаил Ведерников. Глава региона и его подопечный Михаил Каратыш совместно проводили встречи.

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы также подчеркнула, что это плотная работа: «Независимо от статуса наставника, все наставники целиком и полностью были погружены в цель, в посвящение в непосредственное государственное управление».