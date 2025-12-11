Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему такие желтые?
в «СтругановЪ»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Работа в «Россети Северо-Запад»
ESG-активность на Некрасова
До нового года не трогать!
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Тридцать мастеров и одна ёлка
Господин Рейтингомер
РКО и эквайринг в ПСБ
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Новогодний корпоратив
Из агрономов в фермеры
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025 15:440 ТОСы установили детские и спортивные площадки во дворах Пскова 11.12.2025 15:380 Встречайте новинку! Плавленые сыры в новом объеме  11.12.2025 15:051 Отбор в программу «Герои земли Псковской» был достаточно жестким — Ирина Иванова 11.12.2025 14:250 Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат 11.12.2025 14:020 Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:378 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 05.12.2025 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025 22:025 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Отбор в программу «Герои земли Псковской» был достаточно жестким — Ирина Иванова

11.12.2025 15:05|ПсковКомментариев: 1

Об отборе участников и роли наставников в программе «Герои земли Псковской» подробно рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы Ирина Иванова в программе «Беседка» в эфире радио ПЛН FM.

​«Отбор в программу был достаточно жестким, поскольку для управленческой деятельности необходимы не только желание служить Родине, но и соответствующие компетенции и опыт управления», - рассказала гостья студии.

Она также сообщила, что кандидаты заполняли анкеты и проходили тестирование на свои навыки, которое занимало около 20 минут. Тестирование, доступ к которому открылся 1 апреля, было направлено на выявление определенных компетенций и имело обширный банк вопросов. Оно проводилось в короткий трехдневный период, чтобы исключить распространение вопросов в интернете, как это практиковалось в федеральной программе «Время героев».

После тестирования проводился этап собеседований, где оценивались мотивация и желание участников. Ирина Иванова объяснила, что анкеты анализировались по методике, разработанной президентской академией, без человеческого фактора, с использованием четких баллов за каждый элемент анкеты.

Все результаты участников были представлены Общественному совету анонимно, с использованием номеров участников вместо имен и фамилий, чтобы сохранить конфиденциальность персональных данных. Из более чем 300 заявлений было отобрано около 30 участников. По словам секретаря Общественного совета программы, «не было ограничений по местам, были ограничения исключительно в части отбора».

Половина отобранных участников проходит обучение сейчас, другая половина зачислена на отложенное обучение, если они еще проходят военную службу. «Половина ребят на отложенном обучении. Это те, кто ещё проходит службу в армии. Как только они вернутся, смогут приступить к программе обучения в потоке, который будет действовать на тот момент времени. Другая половина проходит обучение уже сейчас», — уточнила Ирина Иванова.

По мнению гостьи студии, ​наставничество является одной из ключевых особенностей программы «Герои земли Псковской». ​Ирина Иванова отметила, что наставники – это опытные управленцы. Среди наставников – губернатор Михаил Ведерников. Глава региона и его подопечный Михаил Каратыш совместно проводили встречи.

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы также подчеркнула, что это плотная работа: «Независимо от статуса наставника, все наставники целиком и полностью были погружены в цель, в посвящение в непосредственное государственное управление».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 168 человек
11.12.2025, 16:110 О жизни и труде врача Псковской губернии рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 11.12.2025, 15:560 «Сказано — сделано»: еще в один дом в Логозовичах «пришел» газ 11.12.2025, 15:540 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове 11.12.2025, 15:480 Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в Пушкинских Горах
11.12.2025, 15:440 ТОСы установили детские и спортивные площадки во дворах Пскова 11.12.2025, 15:380 Встречайте новинку! Плавленые сыры в новом объеме  11.12.2025, 15:051 Отбор в программу «Герои земли Псковской» был достаточно жестким — Ирина Иванова 11.12.2025, 14:580 Самозанятым псковичам разъяснили порядок страхования для получения больничных
11.12.2025, 14:490 В псковском ЖК Smart начали выдавать акты приема-передачи квартир 11.12.2025, 14:420 Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января — Путин 11.12.2025, 14:340 Бесплатно не по карману 11.12.2025, 14:280 Продолжается приём заявок на конкурс «Подарок для изборской ёлки»
11.12.2025, 14:250 Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат 11.12.2025, 14:150 Пскович ударил одноклассника по голове бутылкой водки 11.12.2025, 14:020 Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом 11.12.2025, 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается
11.12.2025, 13:580 Ирина Иванова подвела предварительные итоги первого модуля программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 13:510 В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям 11.12.2025, 13:370 Долги неоплативших налоги псковичей растут с каждым днем  11.12.2025, 13:290 Тайну межевого камня раскрыли в музее-заповеднике «Изборск»
11.12.2025, 13:250 Персонализированный мангал от псковского производителя — идея подарка на Новый год 11.12.2025, 13:170 Пожар в хозяйственной постройке произошел в псковской деревне Теребушино 11.12.2025, 13:090 Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали псковские стоматологи 11.12.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Оттепель отменяется?
11.12.2025, 13:010 При взрыве в пермском университете погибли мужчина и 8-летняя девочка 11.12.2025, 12:570 Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия 11.12.2025, 12:560 Нету интернету 11.12.2025, 12:440 Жалобу на заключение Льва Шлосберга* под стражу рассмотрят 12 декабря
11.12.2025, 12:390 Суд признал жительницу Дно виновной в убийстве мужа 11.12.2025, 12:350 Рецепт идеального вечера: музыка и грузинская кухня в GURAVI 11.12.2025, 12:340 Псковские и великолукские кадеты представили регион на Кремлевском балу 11.12.2025, 12:300 В псковском Доме молодежи прошел кинопоказ, приуроченный ко Дню Героев Отечества
11.12.2025, 12:220 Жителя Великих Лук оштрафовали за отказ пустить в дом пристава 11.12.2025, 12:160 До -5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 12 декабря 11.12.2025, 12:150 «Зумер» стало словом 2025 года по мнению филологов 11.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о втором образовательном модуле программы «Герои земли Псковской»
11.12.2025, 12:000 Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу 11.12.2025, 11:580 Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением 11.12.2025, 11:480 Ночной «Рождественский пробег» организуют в Пскове 11.12.2025, 11:450 Автомобиль Volvo ХС90 горел в деревне Кузнецовка Себежского округа
11.12.2025, 11:390 Объекты музея-заповедника «Изборск» можно посетить по единому билету 11.12.2025, 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 11.12.2025, 11:250 Змея в квартире: россиянка нашла у себя дома маисового полоза 11.12.2025, 11:180 «Три мудреца»: Оттепель отменяется? 
11.12.2025, 11:070 Самолет Москва — Псков вылетел из аэропорта «Внуково» 11.12.2025, 11:060 Заезд «Дружина Довмонта» торжественно открылся в Печорах 11.12.2025, 10:560 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 10:530 Роспотребнадзор в ближайшие три года планирует разработать 50 новых видов тестов
11.12.2025, 10:480 В Великих Луках завершился Кубок города по баскетболу среди мужских команд 11.12.2025, 10:380 Росгвардия открыла вакансии для псковичей в отделах вневедомственной охраны 11.12.2025, 10:280 Псковичей приглашают на концерт органной музыки 14 декабря 11.12.2025, 10:100 Гитару с наркотиками изъяли полицейские в Псковской области
11.12.2025, 09:570 Встреча с «Птенцами» состоится в Музее истории Печор 11.12.2025, 09:470 Порядок получения медицинских услуг в госпитале ветеранов войн разъяснил Игорь Дитрих 11.12.2025, 09:380 Движение на улице Пароменской в Пскове ограничат до 15 декабря 11.12.2025, 09:300 В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку
11.12.2025, 09:150 26% псковичей ищут себе замену, увольняясь с работы - опрос 11.12.2025, 09:000 Великолучанку приговорили к 6 месяцам условного срока за кражу с банковской карты подруги 11.12.2025, 08:400 Долги населения по кредитам рекордно выросли за последний год 11.12.2025, 08:200 Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году
11.12.2025, 08:140 Вылет самолета Москва-Псков отложен 11.12.2025, 08:120 Режим беспилотной опасности в Псковской области снят 11.12.2025, 08:000 Уголовное дело грозит великолучанке за удар кочергой по голове незнакомого мужчины 11.12.2025, 07:300 Некоторым полицейским повысят зарплату
11.12.2025, 07:110 Режим беспилотной опасности объявлен на территории Псковской области 11.12.2025, 07:000 Международный день танго празднуют 11 декабря 10.12.2025, 22:001 Вредный перфекционизм: почему некоторые люди боятся выступать на публике и как побороть страх? 10.12.2025, 21:420 Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Булгакова
10.12.2025, 21:400 Жителя Локнянского округа осудили на полгода исправительных работ за долг по алиментам в 500 тысяч рублей 10.12.2025, 21:200 Сборная Росгвардии победила в спартакиаде силовых ведомств Псковской области 10.12.2025, 21:000 Псковский театр драмы получил максимальный рейтинг 5.0 на «Яндексе» 10.12.2025, 20:400 Псковский СОБР «Гепард» отработал огневую подготовку на полигоне Росгвардии
10.12.2025, 20:202 Чемпион мира Денис Гольцов провел встречу с участниками патриотической смены «Дружина Довмонта» 10.12.2025, 20:001 Услуги связи станут доступнее в малых населенных пунктах и вдоль дорог 10.12.2025, 19:400 В Дновском округе начался второй этап замены котла на ключевой котельной 10.12.2025, 19:200 Сотня за доллар: банковские аналитики объяснили свои ожидания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru