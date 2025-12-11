Общество

Ирина Иванова подвела предварительные итоги первого модуля программы «Герои земли Псковской»

О содержании и тематике первого образовательного модуля программы, направленной на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти и управления, рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Беседка» на волнах радио ПЛН FM.

Программа «Герои земли Псковской», реализуемая по поручению президента Владимира Путина, направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующего трудоустройства в органах власти и управления. ​

​Первый очный модуль обучения программы «Герои земли Псковской» стартовал 8 сентября на базе центра «Истоки» в Печорах.

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы отметила, что каждый из четырех модулей годовой программы тематический. По ее словам, первый модуль был посвящен основам государственного и муниципального управления. Все предметы в рамках модуля сфокусировались на устройстве государственной власти. Участники программы познакомились с работой правительства и муниципалитета, что дало им понимание теории и практики государственного управления.

​К каждому участнику программы был прикреплен наставник, являющийся опытным управленцем. Ирина Иванова подчеркнула, что наставники, включая губернатора Михаила Ведерникова, были полностью погружены в процесс обучения и посвящения участников в государственное управление. ​«Такое плотное взаимодействие с наставниками является ключевым элементом успеха первого модуля», - сказала гостья студии.

Основной целью программы Ирина Иванова также назвала ресоциализацию ветеранов СВО. «За этими словами стоит важный аспект в части того, что парни, которые возвращаются с СВО, хотят в дальнейшем приносить пользу и благо стране, своей Родине, но уже не могут по объективным причинам участвовать в СВО. Мы этих парней обучаем для того, чтобы они в будущем, по итогам программы стали управленцами на уровне региона или муниципалитета, то есть ребята будут продолжать служить, но только уже в государственном секторе», - пояснила секретарь Общественного совета программы «Герои земли Псковской».

​Она подчеркнула, что даже если участники применят полученные знания в другой области, например, в частном бизнесе, это все равно будет плюсом для региона, поскольку программа растит управленческую команду в широком смысле слова.

Гостья студии отметила, что все участники продолжают обучение, а отчисление возможно только при наличии объективных обстоятельств.

Второй модуль программы будет посвящен экономике и финансам.