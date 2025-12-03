Общество

Александр Козловский провел встречу с участниками региональной программы «Герои земли Псковской»

С участниками региональной программы «Герои земли Псковской» встретился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Печорах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«Это люди, для которых служение стране – не слова, а личный опыт и личная цена. Сегодня они готовятся к новой роли: работать на развитие Псковской области в гражданской жизни», - отметил депутат в посте.

По его словам, разговор получился по-настоящему содержательным и тёплым. На встрече обсудили то, что волнует участников программы в первую очередь: меры поддержки ветеранов СВО и их семей, законопроекты, которые сейчас прорабатываются в Госдуме, и то, как устроена законодательная работа изнутри. В свою очередь Александр Козловский поделился опытом, рассказал о механике принятия решений и о том, почему обратная связь от тех, кто прошёл через реальные испытания, так важна.

Отдельное внимание уделили экономике и промышленности.

«Ребята задавали глубокие, практические вопросы о развитии станкостроения, промышленного потенциала региона, о шагах к технологической независимости страны. Многих удивило, что отечественные предприятия уже сегодня способны полностью обеспечивать Россию, например, электротехническим оборудованием – столь важным для устойчивости инфраструктуры и безопасности людей», - отметил Александр Козловский.

Участники программы озвучили инициативу о необходимости возвращать в систему образования базовые инженерные навыки – например, умение читать чертежи, что по словам депутата «звучит просто, но именно такие знания становятся фундаментом для индустриального роста».

Также Александр Козловский пригласил ребят в Госдуму, чтобы показать законотворческую работу без посредников, и в Великие Луки, его родной город, где можно увидеть промышленность региона в деле.

«Говорили и о будущем – о том, как строить мирную жизнь после СВО, усиливать экономику, развивать Псковскую область. Спасибо участникам программы за честные вопросы и искреннее желание приносить пользу своему региону», - отметил депутат.

Программа реализуется под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который возглавляет Общественный совет и лично курирует её развитие.

«Благодаря такой поддержке участники получают реальную возможность подготовки к будущей работе в органах власти, муниципалитетах и региональных организациях. Уверен, "Герои земли Псковской" станут сильной командой, на которую смогут опереться жители области», - заключил Александр Козловский.