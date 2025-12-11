Общество

«Наше Радио» отмечает 27-й День рождения

Сегодня, 14 декабря, радиостанции «Наше Радио» исполнилось 27 лет.

Изображение: «НАШЕ Радио ПСКОВ 103,0 FM» / «ВКонтакте»

«Наше Радио» начало работу 14 декабря 1998 года с песни «В наших глазах» группы «Кино», а позже в эфире зазвучали «Алиса», «Гражданская оборона», Константин Никольский, Чиж & Co и многие другие коллективы.

«Впервые мы вышли в эфир 14 декабря в 12 часов, в полдень, 1998 года. В песне «В наших глазах» было столько одновременно старого и одновременно нового для меня самого, она была просто личностной, очень личностной. Может быть, она была в тот момент несколько откровенной, немного пафосной и одновременно такой детской, мол, «В наших глазах там крики «Вперед!», мол «В наших глазах окрики «стой!»». Может быть слишком ребяческой. Но ни у кого из нас не было сомнений, что эта песня должна быть первой», - вспоминает директор радио Филипп Галкин

В тот день за диджейский пульт первым сел Макс Любимов. На следующее утро началось «Шызгара Шоу».

«Фишка была в том, что радиостанция запустилась сразу на 24 часа, сразу же с новостями, с диджеем. Энергия наша одним массированным ударом вставила по частоте 101.7. Мы сразу зазвучали как радиостанция, которая существует как минимум несколько лет», - отметил директор.

В Пскове «Наше Радио» - это единственная радиостанция, вещающая в формате «Русский рок». Она входит в медиахолдинг «Гражданская пресса». В эфир выходят, в частности, программы «Новости», «Прогноз погоды на сегодня», «Прогноз погоды на завтра» и «Дорожные новости».

Слушайте «Наше Радио» в Пскове на частоте 103.0 FM. Категория 12+.