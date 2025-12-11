Общество

Стало известно расписание приёмов псковичей депутатами областного Собрания на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Часть приемов пройдет в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, дом 9).

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

16 декабря (во вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Анастасия Повторейко, единый избирательный округ.

17 декабря (в среду) с 10:00 до 12:00 с избирателями встретится Виктор Антонов, единый избирательный округ.

18 декабря (в четверг) с 10:00 до 12:00 ответит на вопросы Владимир Кузь, округ №7 (Гдовский и Псковский муниципальные округа).

Перед консультацией необходимо записаться по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Помимо этого, один прием граждан состоится в Псковском областном Собрании депутатов (улица Некрасова, дом 23).

17 декабря (в среду) с 10:45 до 12:00 на встречу приглашает Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова — центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).