Общество

Задачник для министра образования

В региональном министерстве образования сменился руководитель. Вместо внезапно покинувшего пост Андрея Ермакова главой ведомства стал Александр Сорокин. Как и предшественник, он не псковский, работал в Санкт-Петербурге, Архангельске и Хабаровске. С новым врио руководителя ведомства уже встретился губернатор.

Отрасль образования - одна из самых проблемных в регионе. На протяжении ряда лет эту сферу сотрясают скандалы, связанные с нарушением сроков капремонта школ. Новые образовательные центры тоже вводятся в строй с проблемами. А уж про бегство учителей из школы только ленивый не говорит.

Какими вопросами придется заниматься в первую очередь новому руководителю, какие проблемы есть сегодня в региональной системе образования и почему их решение кажется сложным? Псковская Лента Новостей собрала наиболее актуальные вопросы псковского образования.

Ремонтируют годами

На встрече с врио министра глава региона Михаил Ведерников обозначил главную задачу, с которой, надо сказать, плохо справлялся предшественник нового чиновника. Речь идет о необходимости «жесткого контроля за строительством и реконструкцией учреждений образования».

Проблем в этой сфере накопилось слишком много. Как сообщала ранее ПЛН, на подрядчика капремонта в Великих Луках завели три уголовных дела – столько же объектов не будут сданы в срок. На год сдвинута сдача новых школ в Себеже, в себежской Кузнецовке, в гдовском Смуравьево-2 и в Пскове на пересечении улиц Юности и Инженерной. В Гдове и в пыталовском Линово должны сдать школы до конца года — тоже с опозданием почти на полтора года. В прошлом году с нарушением сроков строительства Линовской школы разбиралась прокуратура Пыталовского района. В итоге подрядчик был оштрафован.

Смотрите также Школа капремонта

Как отмечают в прокуратуре области, за прошлый год за неисполнение в установленный срок контрактных обязательств подрядчики оштрафованы на сумму свыше 5 млн рублей. Причины срывов сроков — примерно одни и те же: нехватка квалифицированных рабочих, проблемы с поставками материалов, смена ответственных внутри подрядной организации. Но бывает, что по результатам прокурорской проверки возбуждаются уголовные дела, как это произошло с подрядчиком, который капитально ремонтирует две школы и детский сад в Великих Луках. Он подозревается в мошенничестве.

Поэтому вопрос капитального ремонта и строительства школ должен быть «на контроле» у нового министра. Тем более, ремонтных работ планируется много. В 2026 году будут капитально ремонтировать школу №1 в Острове, Харлапковскую основную школу в Палкинском округе, старый корпус Инженерно-лингвистической гимназии Пскове (на улице Юбилейной), куда после ремонта собираются перевести из нового здания начальную школу, и среднюю школу в Локне. В перечень на 2027 вошли школы №9 в Великих Луках, №3 в Острове, №1 в Дно, №5 в Невеле, а также Ивановская средняя школа в Великолукском районе, Крюковская средняя школа в Островском округе, Центр специального образования №3 и средняя школа в Новосокольниках, Качановская средняя школа в Палкинском округе, Новосельская средняя школа в Стругокрасненском округе и Вышгородецкая основная школа в Пыталовском округе.

Новых образовательных учреждений будет построено еще шесть. На 20 декабря запланирован ввод школы на 825 мест в Гдове. В 2026 году планируются сдачи средней школы на 825 мест в Себеже, средней школы на 250 мест в себежской деревне Кузнецовка, школы на 150 учеников и 100 детсадовцев в гдовском Смуравьево-2, средней школы на 1000 мест в Пскове на пересечении улиц Юности и Инженерной. Также в Борисовичах на окраине Пскова строят передовую школу для одаренных детей на 800 мест с кампусом на 300 учеников.

Это список учреждений образования, которые должны в ближайшее время появиться в регионе. И это не считая тех объектов, сроки сдачи которых были сорваны в этом году.

Вечная кадровая проблема

Другая болевая точка образования — из разряда «вечных». Это дефицит педагогических кадров, характерный как для нашего региона, так и в целом для страны. Вчерашние учителя с удовольствием меняют преподавание в школе на более высокооплачиваемую работу, а выпускники педагогических вузов и вовсе не стремятся преуспеть в специальностях, на которые учились. В итоге — преподавателей в школах становится меньше, а классы переполняются.

Причем, как сообщала ранее ПЛН, более 40% всех вакансий учителей сконцентрированы в двух крупнейших городах - Пскове и Великих Луках. На текущий момент ситуацию удается сдерживать за счет оптимизации нагрузки среди действующих педагогов, но это - временное решение.

Смотрите также Дорогу педагогу: как Псковская область ищет учителей для своего будущего

Меры по преодолению дефицита кадров направлены не только на решение кадровых проблем в настоящем, но и на перспективу. Это поддержка молодых специалистов социальными выплатами, профориентация и повышение престижа учительской профессии. Цель этой работы - увеличить число педагогов в области не менее чем на 400 человек до конца 2028 года.

Псковская область одной из первых присоединилась к федеральной программе «Земский учитель», которая стартовала на территории России в 2020 году. Программа предусматривает выплату в размере одного миллиона рублей педагогу, который решил работать в сельской местности. С 2023 года к этой сумме добавилась региональная доплата в 500 тысяч рублей. Только в этом году в рамках программы в псковские школы трудоустроились пять новых педагогов. И сейчас в регионе насчитывается 32 таких «земских» учителя.

Что касается профориентации школьников и повышения престижа учительской профессии, одной из самых перспективных инициатив считается создание психолого-педагогических классов. С 2023 года в области уже функционирует 27 таких классов, в которых обучаются 439 человек. Это - долгосрочные инвестиции в кадры. Первые плоды эта работа уже принесла: в 2025 году 142 выпускника этих классов покинули школу, 39 из них поступили в вузы на педагогические специальности, в том числе 10 - по целевому набору.

Активная работа ведется с Псковским государственным университетом: благодаря совместным проектам в сфере образования ежегодно выпускники вуза пополняют ряды образовательных организаций региона.

Неблагодарный труд

Несмотря на то, что в последние годы много говорится о престиже профессии учителя, молодые люди не стремятся в школы. Потому что все знают: нагрузка с каждым годом растет, а вознаграждение за труд остается крайне низким. Ни для кого не секрет, что репетиторством педагоги занимаются не от жуткого желания поработать по профессии сверхурочно, а потому что это хороший дополнительный доход. Причем, при большом количестве частных уроков, доход от этой деятельности порой превышает заработок в школе. А некоторые учителя и вовсе «уходят в репетиторство», предпочитая такой вид самозанятости работе в образовательном учреждении.

И это не удивительно. Помимо преподавания предмета, на учителей возложена масса других задач, не связанных с образовательным процессом: классное руководство, организация мероприятий, воспитательная работа, а также многочисленные отчеты и работа с документами.

При этом учитель не чувствует себя защищенным. Ни от руководства школ, которые добавляют педагогам все новые и новые задачи, ни от учеников, которые могут не только нахамить, но и ударить (к сожалению, такие случаи в нашей области тоже были), ни от родителей, многие из которых воспринимают работу с их детьми, как услугу, а соответственно педагогов — обслуживающим персоналом. Чтобы исправить такое положение вещей, как и с ремонтом школ, нужны годы. И, что немаловажно, изменения в системе оплаты труда.

Повышение зарплаты педагогических работников — важный инструмент для возвращения квалифицированных кадров в школу, и система образования эту работу ведет. По данным ведомства, средняя зарплата педагогов Псковской области выросла на 15% - с 35 тысяч в 2023 году до 45 тысяч 494 рублей в этом году и превысила показатель средней заработной платы в регионе.

Однако такие цифры — следствие работы не на одну ставку. Нередко сами педагоги берут дополнительную нагрузку с целью увеличения зарплаты. И высокая загруженность учителей также является проблемой. В отдельных случаях нагрузка достигает 36–40 уроков в неделю. Если к ней прибавить заполнение документов и отчётов, общение с родителями, проверку тетрадей и подготовку к занятиям, то реальная занятость учителя может составить примерно 70 часов в неделю. Такая нагрузка не может отразиться на качестве преподавания.

Это далеко не весь перечень проблем псковского образования. Образовательная система Псковской области представляет собой разветвлённую сеть, включающую 109 дошкольных образовательных учреждений, 154 школы, 15 учреждений профобразования и 77 допобразования, где задействовано примерно 100 тысяч обучающихся и около 10 тысяч педагогов.

Выпускнику первого потока флагманской программы развития управленческого резерва системы образования РФ Александру Сорокину предстоит большая и сложная работа. Но, учитывая его трудовой путь — от учителя в одной из школ Санкт-Петербурга до заместителем министра образования в Хабаровском крае, будем надеяться, что богатый опыт работы в разных регионах, поможет справиться со всеми вызовами, которые есть сегодня в системе образования региона.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой