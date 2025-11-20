Псковcкая обл.
Общество

Дорогу педагогу: как Псковская область ищет учителей для своего будущего

21.11.2025 14:30|ПсковКомментариев: 0

Система российского образования столкнулась с вызовом, от решения которого зависит будущее всей страны, - острым дефицитом педагогических кадров. Эта тревожная тенденция, затронувшая большинство регионов, в полной мере проявилась и в Псковской области. Высокие нагрузки, социальная ответственность и не всегда конкурентоспособный уровень оплаты труда отпугивают потенциальных учителей, создавая порочный круг: школы пустеют, а классы переполняются.

 

Власти пытаются разорвать его с помощью различных мер поддержки, однако становится ясно: чуда не произойдет, и за год-два ситуацию не исправить. Почему? Для подготовки нового поколения педагогов нужны годы, а главное - необходимо вернуть профессии утраченный престиж. В поиске ответа на этот сложный вопрос мы обратились в министерство образования Псковской области.

Масштабы проблемы: цифры и вакансии

На первый взгляд, статистика выглядит сдержанно: на портале «Работа в России» в Псковской области зарегистрировано 137 вакансий педагогов, что составляет около 3% от общего числа учителей. Наиболее востребованы специалисты по русскому языку, математике, физике, иностранным языкам и учителя начальных классов.

Однако за этими цифрами скрывается серьезная структурная проблема. Более 40% всех вакансий сконцентрированы в двух крупнейших городах - Пскове (36 вакансий) и Великих Луках (20 вакансий). На текущий момент ситуацию удается сдерживать за счет оптимизации нагрузки среди действующих педагогов, но это - временное решение.

Осознавая глубину проблемы, региональные власти делают ставку на системный подход, рассчитанный на годы вперед. Цель - увеличить число педагогов в области не менее чем на 400 человек до конца 2028 года. Достичь этого планируется через несколько ключевых направлений.

Работа с будущими кадрами: растить своих

Среди основных мер, призванных преодолеть дефицит квалифицированных кадров и улучшить качество образовательного процесса, министерство образования выделяет увеличение престижа учительской профессии путем ее популяризации, поддержку молодых специалистов социальными выплатами, организацию курсов повышения квалификации и переподготовки для действующих работников школ и создание условий для карьерного роста. Особое внимание уделяется улучшению материально-технических условий и формированию комфортной среды для обучающихся и работающих педагогов.

Одной из самых перспективных инициатив считается создание психолого-педагогических классов. С 2023 года в области уже функционирует 27 таких классов, в которых обучаются 439 человек. Это - долгосрочные инвестиции в кадры. Первые плоды эта работа уже принесла: в 2025 году 142 выпускника этих классов покинули школу, 39 из них поступили в вузы на педагогические специальности, в том числе 10 - по целевому набору.

«Земский учитель»: миллион за переезд

Псковская область присоединилась к федеральной программе «Земский учитель», которая стартовала на территории России в 2020 году.  Такой метод стал реальной дополнительной возможностью для привлечения педагогов в муниципалитеты.

Программа предусматривает осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей учителю, переехавшему на работу в сельские населенные пункты, поселки или маленькие города. А с 2023 года к этой же сумме добавилась региональная доплата в 500 тысяч рублей.

Только в этом году в рамках программы в псковские школы трудоустроились пять новых педагогов. Таким образом, общее число «земских учителей» в регионе достигло 32 человек.

Новые учителя теперь работают в образовательных организациях Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Куньинского, Невельского, Опочецкого, Печорского, Порховского, Псковского, Струго-Красненского муниципальных округов, что помогает выравнивать ситуацию на селе.

Сотрудничество с вузами

Министерством образования Псковской области, образовательными организациями реализуются совместные программы с педагогическими вузами в целях обеспечения школ региона квалифицированными специалистами.  

Активная работа ведется с Псковским государственным университетом, а с октября 2023 года Псковская область вошла в межрегиональный учебно-педагогический округ на базе РГПУ имени А.И. Герцена. Благодаря совместным проектам в сфере образования ежегодно выпускники вуза пополняют ряды образовательных организаций региона. 

Поддержка как фундамент: от молодого специалиста до ветерана

Чтобы удержать в профессии тех, кто уже в ней, и привлечь новичков, в области выстроена целая система мер поддержки.

Для молодых специалистов:

  • Ежегодная выплата 100 тысяч рублей в течение первых трех лет работы;
  • Денежные выплаты победителям и участникам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель – дефектолог года» и «Мастер года»;
  • Конкурс «Профессиональный старт» с денежными поощрениями (ежегодно на это предусматривается 2 миллиона рублей).

Для опытных педагогов:

  • Денежные вознаграждения лучшим учителям по итогам конкурсных отборов;
  • Конкурс «Лучший педагогический работник»: 11 педагогов ежегодно получают сертификаты на 150 тысяч рублей;
  • Ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального и регионального бюджета;
  • Почетное звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» с единовременной выплатой 25 тысяч рублей (с 2026 года - 35 тысяч рублей) и пожизненной доплатой к пенсии в 5 тысяч рублей;
  • Выплаты за подготовку победителей олимпиад и стобалльников ЕГЭ;
  • Материальное стимулирование 100 педагогов-наставников по итогам конкурсного отбора;
  • Оздоровление в рамках Губернаторской программы;
  • Льготы на проезд и компенсация коммунальных услуг для сельских учителей.

Ежегодно, начиная с 2019 года, этими мерами пользуются более 8 000 педагогических работников. Наиболее популярными, по данным министерства, являются выплаты для педагогов-наставников и поддержка молодых специалистов по конкурсу «Профессиональный старт».

Ситуация с кадрами в псковском образовании остается сложной, но не катастрофической. Регион демонстрирует понимание проблемы и активную работу по ее решению на всех фронтах: от ранней профориентации школьников до создания достойных условий для работы опытных специалистов.

Псковская область не ждет «чуда», а планомерно, шаг за шагом, создает новую реальность для своих учителей. Успех этой стратегии будет измеряться не только статистическими отчетами, но и тем, сколько детей в самых отдаленных уголках региона будут получать качественное образование у мотивированных и уважаемых педагогов.

Алена Балан

Источник: Псковская Лента Новостей
