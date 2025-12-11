Общество

Память погибших журналистов почтили в Пскове

В День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, 15 декабря, представители региональных СМИ возложили цветы на памятный знак на Рижском проспекте в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Этот день — памятная дата, которая отмечается в России 15 декабря по инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается одной из самых опасных.

«Сегодня мы вспоминаем тех ребят, которые погибли в военных конфликтах. Сейчас около 30 журналистов погибли только в зоне СВО. Это и блогеры, и телевизионщики, и пишущие журналисты. Профессия одна из самых, наверное, опасных», — заявила директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко.

Она уточнила, что в эту дату вспоминают псковского телеоператора Валентина Януса, который погиб в Грозном (Чеченская Республика), а также уроженца Пскова, корреспондента телеканала «Звезда» и «Московского Комсомольца» Никиту Гольдина, получившего смертельное ранение в зоне СВО.

«Когда уходят молодые журналисты, это большая утрата. Каждый из них — ценный кадр, который в России помогает людям узнать правду. Правда всегда бывает сложной и тяжелой, но мы хотели бы почтить память наших коллег, и я хотела бы пожелать, чтобы скорее воцарился мир», - заключила Наталья Юрченко.

День памяти установили в 1991 году после того, как в Югославии убили корреспондента Центрального телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного.

Напомним, памятный знак в сквере Журналистов открыли на Рижском проспекте в Пскове 9 сентября 2022 года.