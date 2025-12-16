Псковcкая обл.
Общество

Не просто обед, а целый мир: благотворительное кафе для пожилых в Пскове откроется в 2026 году

16.12.2025 14:40

О концепции «Добродомика», которая выходит далеко за рамки обычного благотворительного кафе, рассказали депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз и основатель и руководитель фонда Александра Синяк в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

По словам Александры Синяк, с 12 до 16 часов в будние дни «Добродомик» будет работать как кафе, где любой пожилой человек сможет бесплатно получить горячий обед, угощения и, главное, душевную, благодарную атмосферу. Однако на этом функции центра не заканчиваются.

«Параллельно в этом помещении будет организован досуговый и консультационный центр. Это помощь юристов, психологов, любая адресная поддержка. Помощь фонда не имеет строгих ограничений: от покупки техники и лекарств до восстановления дома после пожара. Суть в том, чтобы человек зашел с проблемой, а вышел без нее», – пояснила руководитель фонда.

Особое место в работе «Добродомика» займут мероприятия проекта «Связь поколений», которые уже успешно проходят в других регионах. Дети из детских домов и пожилые люди, оставшиеся без близких, становятся друг для друга внуками и бабушками с дедушками.

«Это те мероприятия, которые лично меня очень сильно трогают. Дети забегают в кафе с криками «Это мой дедушка! Это моя бабушка!». Они обнимаются, вместе лепят слаймы, смеются. Бабушки и дедушки обретают внуков, дети – семью», - поделилась Александра Синяк. 

Антон Мороз поддержал коллегу, подчеркнув, что помощь пожилым людям не будет откладываться до окончания ремонта. Он заверил, что работа начнется раньше.

Что касается самого пространства, то сейчас идет этап проектирования и подготовки помещения.

«Мы приступаем к ремонту. Я уверена, что в первом квартале 2026 года мы сделаем помещение максимально душевным и продуктивным и проведем торжественное открытие», – заявила Александра Синяк.

Антон Мороз обратил внимание на важность прозрачности таких проектов для привлечения бизнеса и горожан: «Здесь есть прямой путь: твоя помощь, пусть минимальная, доходит точно до того, кто в ней нуждается. Люди видят конкретный результат».

«Добродомик» в Пскове станет не просто точкой питания, а полноценным центром социальной жизни, поддержки и человеческого тепла для старшего поколения, где каждый будет чувствовать себя нужным, заверили гости студии.

Мороз Антон Михайлович Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Лента новостей
