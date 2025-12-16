Псковcкая обл.
Общество

«Добродомик»: как личная трагедия и случайный дедушка привели к созданию сети бесплатных кафе для пожилых

16.12.2025 13:16|ПсковКомментариев: 0

Основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала трогательную историю создания проекта, который за восемь лет вырос в федеральную сеть. «Добродомик», где пенсионеры, ветераны и блокадники ежедневно получают бесплатные обеды и общение, теперь планирует открыть свои двери и в Пскове.

Сегодня «Добродомик» — это 12 кафе в Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Волжском, Великом Новгороде и других городах. Ежедневно их посещают более 2,5 тысячи пожилых людей. Однако путь к этому успеху начался с отчаяния и простого человеческого жеста.

В 2017 году 24-летней Александре Синяк, воспитывавшей двух детей, в том числе дочь с тяжелейшей формой ДЦП, казалось, что чуда не будет. Девочка не могла ходить, говорить, видеть и слышать. В отчаянных попытках найти средства на лечение женщина управляла небольшим коммерческим баром в Санкт-Петербурге.

«В октябре 2017 года туда зашел дедушка, которому не хватало денег на обед. Он сидел и считал мелочь. У нашей команды возникло желание его бесплатно накормить. Так мы, чтобы не обидеть его, сказали, что у нас акция: для всех пенсионеров обед бесплатно», — поделилась Александра Синяк.

Дедушка стал приходить каждый день, оставляя символические 200 рублей, радуясь помощи. Но однажды, когда Александры Синяк не было на работе, новый официант взял с него деньги. Пенсионер обиделся и перестал приходить.

Мысль об обиженном старике не давала будущему руководителю покоя. Она разместила в соцсетях пост о том, что в ее кафе действительно кормят пенсионеров бесплатно. К утру пост разлетелся по сети:

«На утро пост набрал десять тысяч репостов. Мне позвонил повар и говорит: "Александра, вы что, с кровати упали? Как мы будем кормить всех пожилых?" А я не понимала, что действительно есть такая актуальность и к нам поедет весь город», — вспоминает основательница.

В первый день пришли всего две бабушки, на следующий — четверо, потом — восемь. Количество желающих росло в геометрической прогрессии. Вскоре у кафе выстроилась очередь из сотни пенсионеров. Рядом же стояли платные клиенты — «очередь пиджаков». Отказать пожилым людям Александра Синяк не смогла. И так бар стал благотворительным кафе.

Однако следующий год был невероятно тяжелым: кредиты, долги, отсутствие опыта. «Все микрозаймы России были мои», — с грустью шутит гостья студии. В момент, когда силы и ресурсы были на исходе, она приняла решение закрыть «Добродомик».

И в этот момент произошло невозможное. Ее дочь, которой был поставлен пожизненный диагноз, встала с инвалидной коляски и пришла к ней на кухню.

«Сейчас мы являемся родителями ребенка, который преодолел диагноз ДЦП. Она бегает, прыгает, учится в обычной школе. И теперь моя мотивация никогда не заканчивается. Каждый день, приходя домой, меня встречает здоровый ребенок. И я убеждена, что когда ты истинно отдаешь все во благо, то жизнь наполняется истинным счастьем», — делится руководитель.

Так проект получил продолжение. Сейчас «Добродомик» — это не просто бесплатные обеды, но и пространство для социализации, где бабушки и дедушки общаются, избавляясь от одиночества. В первом квартале следующего года откроются еще пять кафе. А одним из новых городов, где появится «Добродомик», станет Псков.

История Александры Синяк — яркий пример того, как личное испытание и простое желание помочь одному человеку могут перерасти в большое общероссийское дело, меняющее к лучшему тысячи жизней. Отметим, членом Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» является депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
