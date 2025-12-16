Антон Мороз: «Добродомик» — одна из лучших благотворительных идей в России

Как появилась идея открыть в Пскове уникальное благотворительное кафе для старшего поколения, рассказали депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз, основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».
Идея привезти проект в регион родилась, по словам Антона Мороза, после случайного знакомства с работой «Добродомика» в Санкт-Петербурге. Его друг и партнер Никита Загускин рассказал трогательную историю кафе, тем самым заинтересовав депутата.
Ключевую роль в этом сыграла готовность городских властей предоставить помещение на безвозмездной основе — редкая и значимая поддержка для социального проекта. Депутат обсудил с Александрой Синяк принцип адресной помощи, который до момента открытия «Добродомика» работал на территории Псковского региона.
По словам депутата, именно история, «родившаяся в муках» и тяжелом собственном опыте, является ключевым двигателем для помощи людям. Сейчас «Добродомик» реализует себя как успешный проект, который действует на территории всей страны.
«Такая работа — это симбиоз политики, бизнеса и социальной ответственности, где каждый участник действует по зову сердца. Не потому, что это работа, а потому что он хочет ее исполнять. Потому что это важно для него лично», — пояснил Антон Мороз.
Отвечая на вопрос о том, как благотворительный фонд добрался до Пскова, Александра Синяк честно призналась, что изначальные ожидания у нее были занижены:
Основательница фонда особо отметила философию проекта: это не кафе для нуждающихся, а «кафе в благодарность старшему поколению», место для объединения возрастов.