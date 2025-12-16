Общество

Антон Мороз: «Добродомик» — одна из лучших благотворительных идей в России

Как появилась идея открыть в Пскове уникальное благотворительное кафе для старшего поколения, рассказали депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз, основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Идея привезти проект в регион родилась, по словам Антона Мороза, после случайного знакомства с работой «Добродомика» в Санкт-Петербурге. Его друг и партнер Никита Загускин рассказал трогательную историю кафе, тем самым заинтересовав депутата.

«Когда я своими глазами посмотрел на работу "Добродомика", я понял, что это одна из лучших благотворительных идей на территории страны, которая работает, а не пытается "обелить" репутацию. И я верю, что для Псковской земли это принесет огромную пользу. Помощь здесь — не подачка, а здоровая, трезвая, правильная инициатива. Мы оказали содействие, чтобы фонд появился в Пскове, и думаю, это не последняя точка в регионе», — поделился Антон Мороз.

Ключевую роль в этом сыграла готовность городских властей предоставить помещение на безвозмездной основе — редкая и значимая поддержка для социального проекта. Депутат обсудил с Александрой Синяк принцип адресной помощи, который до момента открытия «Добродомика» работал на территории Псковского региона.

«Как для любого политика, работающего на этой территории, это важно не только потому, что это политическая деятельность. Это простая человеческая затея, которая вызывает только одни положительные эмоции. Для меня и моей семьи это очень важно», — сказал Антон Мороз.

По словам депутата, именно история, «родившаяся в муках» и тяжелом собственном опыте, является ключевым двигателем для помощи людям. Сейчас «Добродомик» реализует себя как успешный проект, который действует на территории всей страны.

«Такая работа — это симбиоз политики, бизнеса и социальной ответственности, где каждый участник действует по зову сердца. Не потому, что это работа, а потому что он хочет ее исполнять. Потому что это важно для него лично», — пояснил Антон Мороз.

Отвечая на вопрос о том, как благотворительный фонд добрался до Пскова, Александра Синяк честно призналась, что изначальные ожидания у нее были занижены:

«Я ожидала увидеть какой-то кошмар, а мне сказали: "Вот ключи". Я увидела помещение на первом этаже с витринными окнами и пандусом — именно там, где нужно. "Добродомик" в Пскове идеален по расположению. Мы безмерно благодарны».

Основательница фонда особо отметила философию проекта: это не кафе для нуждающихся, а «кафе в благодарность старшему поколению», место для объединения возрастов.