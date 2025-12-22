Общество

Росгвардия изъяла у псковичей 48 единиц оружия в ходе проверок

Сотрудники Росгвардии по Псковской области провели 44 проверки хранения оружия с 15 по 21 декабря. Выявили девять правонарушений и изъяли 48 единиц оружия и 1374 боеприпаса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.