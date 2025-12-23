Общество

В ЕС заявили, что «гонконгский грипп» активно распространяется среди детей

В странах Евросоюза грипп штамма A(H3N2), известный как «гонконгский грипп», активнее всего распространяется среди детей в возрасте от 5 до 14 лет, следует из открытых данных европейских структур в сфере здравоохранения.

Как выяснилось, вирусы гриппа продолжают активно распространяться по всему ЕС, при этом во всех странах доминирует именно грипп типа A, а основной вклад в рост заболеваемости вносит штамм A(H3N2).

«Циркуляция гриппа A(H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет», — говорится в материалах ECDC.

Кроме того, согласно оценке ECDC, более трети выявленных случаев A(H3N2) уже приходится на новую мутацию вируса — «субклад K», которая быстро распространяется и выявлена во всех странах союза, пишет РИА Новости.

Вирус A(H3N2) впервые появился в Азии в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968–1969 годов. С тех пор H3N2 стал одним из основных подтипов сезонных вирусов гриппа, циркулирующих по всему миру и способствующих ежегодным эпидемиям.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону рассказали, что циркуляции заболеваемости региона преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, а среди вирусов гриппа доминирует «гонконгский» грипп (А(H3N2)).

Напомним, в Пскове несколько школ закрылись на карантин.