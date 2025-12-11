«Гонконгский» вирус гриппа доминирует в Псковской области

С 1 по 7 декабря в Псковской области зарегистрировано 4 446 случаев ОРВИ и шесть случаев гриппа. В циркуляции преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, а среди вирусов гриппа доминирует «гонконгский» грипп (А(H3N2)), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Это обычный сезонный грипп, ничего уникального в нем нет. Впервые он был зафиксирован в конце 60-х годов в Гонконге, с тех пор регулярно циркулирует в популяции. Журналистам, видимо, понравилось слово "гонконгский", его стали активно использовать, привлекая внимание читателей. По сути у гриппа А типичная симптоматика, и он требует такого же лечения, как другой тип гриппа. Меры профилактики – всем известны. Самая действенная защита от гриппа – это вакцинация. Вирусы гриппа, циркулирующие сегодня, полностью соответствуют вакцинным штаммам», - рассказали в Роспотребнадзоре.