Как избежать разочарования после пластической операции, ответил хирург

Пластический хирург, профессор Тигран Алексанян рассказал, как не разочароваться результатом, решившись на пластику. Эксперт подчеркнул, что ключевым моментом является правильная постановка целей и ожиданий.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Прежде всего стоит понять, что пластическая операция — это не волшебство, а медицинская процедура, которая имеет свои ограничения и риски», - заметил Тигран Алексанян. 

Первый шаг — это консультация с опытным хирургом. Важно выбрать специалиста, который не только квалифицирован, но и умеет честно и открыто общаться с пациентом. Во время первичной встречи следует обсудить все аспекты предстоящей операции: от возможных результатов до рисков и осложнений. Профессор рекомендовал задавать вопросы о том, как именно будет проходить операция, какие технологии будут использоваться и какие материалы применяться.

«Это поможет вам сформировать более реалистичное представление о конечном результате», - пояснил эксперт. 

Следующий этап — это визуализация. Многие клиники предлагают 3D-моделирование, которое позволяет увидеть, как будет выглядеть человек после операции. Это не только помогает пациенту лучше понять, чего ожидать, но и дает возможность обсудить возможные корректировки с хирургом. «Если в результате моделирования вы увидите что-то, что вас не устраивает, это шанс скорректировать план до начала операции», - уточнил специалист. 

Также стоит обратить внимание на психологический аспект.

«Важно быть готовым к изменениям не только во внешности, но и в восприятии себя. Пластическая хирургия может изменить ваше лицо или тело, но она не изменит внутреннее «я». Поэтому важно работать над самооценкой, прежде чем принимать решение о хирургическом вмешательстве», - подчеркнул Тигран Алексанян. 

Кроме того, не стоит забывать о реабилитационном периоде. Операция — это только начало. Восстановление может занять время, и в этот период важно следовать рекомендациям врача, чтобы избежать осложнений и достичь наилучшего результата. Многие пациенты недооценивают значение постоперационного ухода и не соблюдают предписания, что может привести к непоправимым последствиям и разочарованию. 

Наконец, не нужно поддаваться давлению социальных сетей и стереотипов об «идеальной» внешности. Каждый человек уникален, и то, что подходит одному, может совершенно не подойти другому. Важно помнить, что пластическая операция — это не панацея, а всего лишь один из инструментов, который может помочь человеку выглядеть и чувствовать себя лучше, но не решит всех его проблем, приводит слова Алексаняна RuNews24.ru.

