Руководитель университета ФСИН из Петербурга посетил псковский филиал

Начальник Университета ФСИН России Александр Вотинов, прибыв 25 декабря в Псков, провел рабочую встречу с начальником филиала Александром Сысоевым, совершил обход территории образовательной организации с целью проверки готовности объектов филиала к новому году и встретился с курсантами всех курсов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Напомним, что с 2023 года псковский филиал вошел в состав Санкт-Петербургского университета ФСИН России, руководство которого периодически проводит рабочие встречи с сотрудниками филиала по вопросам повышения эффективности образовательной и служебной деятельности.

Сегодняшняя рабочая поездка генерал-майора внутренней службы Александра Вотинова в Псковский филиал университета не стала исключением: в ходе осмотра помещений и территории филиала начальником университета даны рекомендации личному составу, связанные не только с обучением, но и материально-техническим и медицинским обеспечением, развитием филиала в целом. 

При обходе учебных корпусов были проверены организация работы отдельных кафедр, библиотеки, компьютерных классов, кабинетов служб и подразделений. 

На встрече с курсантами руководитель университета ответил на все вопросы, волнующие обучающихся, выразив стремление добросовестно учиться и нести службу в уголовно-исполнительной системе.

 

Подведение итогов работы образовательной организации за 2025 год и определение приоритетных направлений развития в 2026 году состоятся 28 января на расширенном совещании, которое традиционно пройдет с участием представителей исполнительной и законодательной властей Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона и постоянного состава Псковского филиала университета.

