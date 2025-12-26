«Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах 2025 года

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года. Очередной гость студии — начальник ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин. Любовь Кузнецова обсудит с ним главные события 2025 года для регионального управления МЧС.

Чем уходящий год отличался от предыдущего? Как прошел для области паводкоопасный и пожароопасный сезоны? Какие меры профилактики применялись для предупреждения гибели людей на воде? Какова была ситуация по пожарам? Какие нарушения чаще всего выявляли специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Псковской области?

Об этом и не только — в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.