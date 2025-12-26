Общество

«Ёлка Главы» прошла для всех учеников школ и учреждений Псковского округа

«Ёлка Главы» по традиции прошла для всех учеников школ и учреждений дополнительного образования Псковского муниципального округа. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова/ ВКонтакте

«Талантливые в учебе, спорте и творческих направлениях, общественной работе, волонтерстве и исследовательской деятельности – десятки ребят стали нашими гостями. Мы с удовольствием приглашаем их на праздник, чтобы поощрить за активность, неравнодушие, старательность, усидчивость и ответственность», - пишет Наталья Федорова.

 

Глава Псковского муниципального округа поздравила ребят с предстоящими праздниками Нового года и Рождества Христова 
«Пусть сбываются мечты, осуществляются планы, каждый день приносит радость, новые знания, интересные встречи и достижения!» - пожелала Наталья Фёдорова.

