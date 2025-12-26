Краеведы Великих Лук подвели итоги работы за 2025 год и определили план работы на 2026 год

23 декабря состоялась конференция (собрание) Великолукского городского краеведческого общества (ВГКО), сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.

Фото: Великолукское городское краеведческое общество

Перед началом собрания краеведов приветствовала председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Е.А. Савченко, которая подробно охарактеризовала взаимодействие Комитета культуры с краеведческим обществом города, поблагодарила Общество за проделанную работу, оперативную помощь по многим возникающим вопросам, а также представила вышедший из печати краеведческий альманах «Великолукский вестник» № 12. В заключении – пожелала краеведческому обществу плодотворной работы в юбилейном для Великих Лук году (860 лет первого упоминания в летописи) и заверила в помощи Комитета культуры при проведении запланированных мероприятий.

Сопредседатели ВГКО Д.А. Белюков и Г.В. Ковалёва поблагодарили Комитет культуры за неизменную поддержку и предложили провести презентацию 12-го номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник» 14 января 2026 года.

В повестке дня заседания было несколько вопросов.

Конференция согласовала решение Совета ВГКО о принятии И.А. Завариной в члены Общества, а также поддержала решение Совета ВГКО об исключении В.Н. Павлова из Общества в связи с нарушением Устава ВГКО.

Основными вопросами повестки дня стало обсуждение итогов 2025 года и плана на 2026 год. В прошедшем году краеведческим обществом было проведено 12 мероприятий. Среди них ведущее место занимали те, которые были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества, а также 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня блаженной кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона. Успешно прошел и круглый стол, посвященной 175-летию со дня рождения С.В. Ковалевской.

На 2026 год запланирована Всероссийская научно-практическая конференция «Город - воин, город - труженик», посвященная роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России и 860-летию первого летописного упоминания города воинской славы Великие Луки. Не останутся без внимания и 35-летие Великолукского медицинского музея, а также 40-летие Всероссийской ветеранской организации. Традиционно запланированы экскурсионно-ознакомительные поездки и мероприятия по популяризации краеведческих знаний.

Год 860-летия Великих Лук будет насыщен интересными и яркими событиями.

Подробнее с планом работы на 2026 год можно ознакомиться здесь.