Более 2,5 тысяч патриотических мероприятий прошли в Псковской области в 2025 году

Губернатор Псковской области провёл рабочую встречу в руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым вчера, 26 декабря. Они обсудили реализацию ключевых молодёжных инициатив на территории региона. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

В Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества в Псковской области прошло более 2,5 тысяч патриотических мероприятий, в которых приняли участие порядка 60 тысяч ребят. Большой отклик получили Международный лагерь «Курган Дружбы», форумы «Мы помним» и «На том стоим», поисковые экспедиции, «Зарница 2.0» и заезды в рамках проекта «Истоки. Школа» Роспатриотцентра Росмолодёжи.

«При поддержке президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» мы успешно реализуем проект «Рождённое Знамя на Псковской земле»: более двух тысяч студентов из России, Республик Абхазия и Беларусь посетили наш регион и смогли прикоснуться к истории и духовным истокам», - рассказал Михаил Ведерников. 

Губернатор отметил, что ведется подготовка для расширения география и реализации новых инициатив:

- «Псковская область – колыбель православия» – для студентов из Беларуси и Абхазии;

- «Псковская область. По страницам истории» – для школьников.

«В рамках проекта «Больше, чем работа» в 2026 году при поддержке Росмолодёжи мы планируем запустить новый пилотный проект по временному трудоустройству студентов и молодёжи из других регионов», - сообщил он.

Помимо этого, губернатор подчеркнул, что благодаря президентской программе «Регион для молодых» область получила более 95 миллионов рублей на создание Молодёжного центра в Великих Луках.

«Григорий Александрович высоко оценил работу нашего Дома молодёжи в Пскове и пожелал, чтобы новая инфраструктура стала таким же важным центром реализации молодёжных проектов», - заключил Михаил Ведерников. 

