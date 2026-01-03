Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Печорах

Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Печорах сегодня, 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Гражданам разъяснили основные требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрических приборов в быту, вручили информационные памятки с телефонами экстренных оперативных служб.

 

Жителям также рассказали об основных причинах пожаров на территории Печорского муниципального округа и Псковской области, довели порядок действий при обнаружении пожара, а также правила пользования первичными средствами пожаротушения.

