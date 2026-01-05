Общество

Росгвардейцы обеспечили безопасность во время визита поезда Деда Мороза в Великие Луки

Общественную безопасность обеспечили сотрудники ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области в ходе визита поезда Деда Мороза в Великие Луки вчера, 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области 

В период пребывания сказочного состава в городе росгвардейцы осуществляли комплекс мер по поддержанию правопорядка. Сотрудники организовали патрулирование территории вблизи места стоянки поезда, обеспечили контроль доступа посетителей в зону проведения праздничных мероприятий.

 

«Благодаря слаженной работе правоохранителей визит поезда Деда Мороза прошёл в спокойной и праздничной атмосфере. Все запланированные мероприятия состоялись без инцидентов, а гости и жители города смогли в полной мере насладиться новогодней сказкой», - сообщили в пресс-службе. 

Напомним, вчера, 4 января, поезд Деда Мороза побывал в Великих Луках. Встретить состав в полдень на железнодорожный вокзал пришли сотни великолучан и гостей города. Для юных зрителей была организована анимационная программа. Обладатели билетов побывали в передвижной резиденции Деда Мороза и стали свидетелями незабываемого зрелища.

