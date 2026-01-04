Поезд Деда Мороза завершает путешествие по Псковской области. По расписанию в 21.10 поезд должен прибыть с короткой программой в Дно.

На станциях коротких стоянок всех ждет представление с участием Деда Мороза и его помощников, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Вход на мероприятия бесплатный. Вагоны программ по билетам, вагоны-рестораны, вагон-лавка и вагон Снежной королевы на время представления будут закрыты.

Напомним, в воскресенье, 4 января, поезд Деда Мороза побывал в Великих Луках. Встретить состав в полдень на железнодорожный вокзал пришли сотни великолучан и гостей города. Для юных зрителей была организована анимационная программа. Обладатели билетов побывали в передвижной резиденции Деда Мороза и стали свидетелями незабываемого зрелища.

Из Псковской области поезд отправится в Великий Новгород, а уже 6 января его будут встречать в Санкт-Петербурге. Напомним, в Псковскую область новогодний состав прибыл из Москвы.

Напомним, ровно год назад, 4 января 2025-го, состав находился в Пскове.

Иллюстрации: страница Поезда Деда Мороза в соцсети «ВКонтакте», Псковская Лента Новостей