Общество

Поезд Деда Мороза завершает путешествие по Псковской области

0

Поезд Деда Мороза завершает путешествие по Псковской области. По расписанию в 21.10 поезд должен прибыть с короткой программой в Дно.

На станциях коротких стоянок всех ждет представление с участием Деда Мороза и его помощников, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Вход на мероприятия бесплатный. Вагоны программ по билетам, вагоны-рестораны, вагон-лавка и вагон Снежной королевы на время представления будут закрыты.

Напомним, в воскресенье, 4 января, поезд Деда Мороза побывал в Великих Луках. Встретить состав в полдень на железнодорожный вокзал пришли сотни великолучан и гостей города. Для юных зрителей была организована анимационная программа. Обладатели билетов побывали в передвижной резиденции Деда Мороза и стали свидетелями незабываемого зрелища.

Из Псковской области поезд отправится в Великий Новгород, а уже 6 января его будут встречать в Санкт-Петербурге. Напомним, в Псковскую область новогодний состав прибыл из Москвы.

Напомним, ровно год назад, 4 января 2025-го, состав находился в Пскове. 

Иллюстрации: страница Поезда Деда Мороза в соцсети «ВКонтакте», Псковская Лента Новостей

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026