Лыжный переход ко дню освобождения: как великолучане почтут память защитников города

Патриотический клуб «Я горжусь» ВЛГАФК приглашает жителей и гостей города присоединиться к традиционному лыжному переходу, приуроченному к 83-й годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие состоится 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Ежегодный переход символически связывает город с местом, где в период Великолукской наступательной операции дислоцировался штаб 3-й Ударной Армии.