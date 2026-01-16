Молодёжный парламент подвёл итоги перед передачей «эстафетной палочки» следующему составу

Итоги двухлетней деятельности подвели члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в преддверии формирования нового состава молодёжного органа на 2026–2028 годы. На заключительное заседание были приглашены председатель Собрания Александр Котов и вице-спикер Виктор Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

О самых успешных проектах и о том, что, возможно, потребует «работы над ошибками», рассказала председатель Молодёжного парламента Александра Бойко. Одна из визитных карточек Молодёжного парламента – региональная Лига дебатов «Истина» – поставила рекорд по количеству и охвату участников. Впервые проведены телемосты с коллегами из молодёжных парламентов Луганской Народной Республики и Республики Беларусь. Расширились контакты и с российскими регионами: по инициативе псковичей совместно с Советом Молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России был запущен образовательный проект для молодых парламентариев, который будет реализовываться и в дальнейшем.

На общественное обсуждение с привлечением экспертов и представителей органов власти вынесен вопрос о регулировании использования электросамокатов в городской среде. Результатом этой работы станут предложения по совершенствованию действующего законодательства. Члены Молодёжного парламента регулярно участвовали в заседаниях комитетов и сессиях, входили в состав делегации, представлявшей регион на Днях Псковской области в Совете Федерации. Помимо рабочего взаимодействия с депутатами уже традиционными стали товарищеские игры по волейболу между командами Молодёжного парламента и Собрания депутатов.

«На сегодня у нас – ничья», – пошутила Александра Бойко.

Виктор Остренко, как куратор Молодёжного парламента, поблагодарил своих подопечных за активность: «Да, мы со своей стороны предпринимаем какие-то новые шаги, чтобы организовать работу Молодёжного парламента, но инициаторами всех этих инноваций в большей степени становитесь вы сами. Я надеюсь, что вы получили новые знания, опыт и навыки. Возможно, кто-то из вас захочет остаться, как мы шутим, "на второй год“, чтобы продолжить начатые проекты и предложить новые идеи».

Александр Котов, также обратившийся к ребятам с благодарностью за инициативность, отметил, что этот состав Молодёжного парламента, по его мнению, был одним из самых активных в последнее время. «Я всегда говорю о том, что Молодёжный парламент — это хороший инструмент, через который можно проявить себя. Совсем не обязательно, что вы изберёте будущее, связанное с политикой или работой в органах власти. Но вы получаете возможность приобрести уникальный опыт, который вам обязательно пригодится в жизни. Именно через эту призму мы рассматриваем деятельность Молодёжного парламента», — поделился спикер.

Кроме того, руководитель законодательного органа сказал, что депутаты видят в членах Молодёжного парламента лидеров молодёжной среды, которые транслируют проблемы и чаяния поколения: «Для нас очень важна обратная связь. Через вас мы хотим услышать, на какие проблемы органам законодательной и исполнительной власти необходимо обратить внимание и какие вопросы, волнующие молодёжь, решать вместе».

В качестве рекомендации уже следующему составу Молодёжного парламента Александр Котов посоветовал уделить больше внимания законотворческой деятельности. Одной из актуальных инициатив, по мнению председателя Собрания, мог бы стать проект закона, регулирующий правила использования электросамокатов.

Говоря о предстоящем формировании нового состава молодёжного органа, Александр Котов заметил, что впервые реализованная практика наделения членов Молодёжного парламента статусом помощника депутата себя оправдала и будет продолжена. В завершение самым активным членам Молодёжного парламента состава 2024–2026 годов спикер вручил Благодарности Псковского областного Собрания депутатов.