Общество

Запрет использования электросамокатов обсудили депутаты, молодёжь и эксперты на площадке Собрания

Депутаты, члены Молодёжного парламента, сотрудники ГИБДД, представители исполнительной власти, активисты молодёжных общественных объединений и непосредственные пользователи электросамокатов встретились на площадке областного Собрания, чтобы в формате «круглого стола» обсудить вопросы регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городской среде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Вице-спикер Виктор Остренко, предваряя разговор по «очень живой» теме отметил, что деятельность Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов предусматривает инициирование общественной дискуссии по актуальным вопросам молодёжной политики. «Перед нами не стоит задача выдать на-гора единственное верное решение, наша работа предполагает изучение проблематики, всестороннее обсуждение и поиск предложений, которые позволят обеспечить безопасность пешеходов и самих пользователей электросамокатов», - обозначил цель встречи Виктор Остренко.

Заместитель председателя Молодёжного парламента, модератор «круглого стола» Дарья Морозова дополнила, что мероприятие задумывалось для того, чтобы услышать разные точки зрения – молодёжи, экспертов, представителей власти, проанализировать опыт других регионов и обсудить баланс между безопасностью и мобильностью. Её коллега, представитель Псковской области в Палате молодых законодателей в Совете Федерации Ольга Федосеенко рассказала о недавнем пленарном заседании, где обсуждалась инициатива о закреплении в федеральном законодательстве понятия «водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ)».

«Коллеги из Екатеринбурга предложили чётко прописать права и обязанности данной категории. Идея в том, чтобы гражданам, достигшим 16-летнего возраста, через портал Госуслуги после прохождения медицинского осмотра выдавалась карта водителя СИМ. Это аналог карты болельщика», - поделилась с участниками «круглого стола» член Молодёжного парламента.

Врио начальника отдела ГИБДД по городу Пскову Алексей Андреев подтвердил, что обсуждаемая проблема не надуманная. В этом году в Пскове зарегистрировано 11 таких ДТП, 5 из которых – с пострадавшими, составлено 90 протоколов об административных правонарушениях. «Профилактическая работа с молодёжью, в том числе, в учебных заведениях, ведётся очень активно, и результаты есть – в сравнении с 2024 годом количество ДТП в Пскове снизилось почти в два раза. Но «достучаться» до всех пока не получается. Зачастую мы видим, что подростки и даже молодые родители ездят по двое-трое на самокатах, хотя это опасно и правилами строго запрещено», - отметил сотрудник ГИБДД.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов признался, что является сторонником усиления контроля и воспитания, но не тотального запрета электросамокатов. «Моё мнение – прогресс не остановить и городскую инфраструктуру быстро не изменить. Надо использовать другие инструменты: обязательное получение водительских прав после сдачи экзамена, штрафные санкции и разъяснительная работа. Надо не запрещать, а воспитывать, чтобы надеть шлем перед поездкой на самокате стало нормой», - поделился мнением парламентарий.

Заместитель министра транспорта Псковской области Дмитрий Смирнов согласился с депутатом и добавил, что для создания выделенных дорожек для электросамокатов требуется проект, который можно разработать только при капитальном ремонте и реконструкции улично-дорожной сети, а это требует больших финансовых затрат. «На региональном уровне утверждён план интеграции инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в городские транспортные системы. Мы оправляли запросы и получили от Пскова, Великих Лук и ещё семи муниципалитетов информацию о необходимости установки знаков, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности», - отметил представитель профильного исполнительного органа.

Дарья Морозова познакомила участников «круглого стола» с результатами социологического опроса с участием тысячи респондентов, который провели члены Молодёжного парламента. Половина опрошенных поддерживает обязательную страховку и регистрацию самокатов, почти 60% считают правильным штрафовать самокатчиков наравне с автомобилистами, а среди самых популярных мер для обеспечения безопасности называется создание выделенных дорожек, принудительное ограничение скорости, штрафы за езду в пешеходных зонах и наличие водительского удостоверения.

«Проблема с самокатами имеется, потому что присутствует безнаказанность. Подросток легко взял его, поехал и, даже если что-то натворил, ему за это ничего не будет. А должно быть так: если ты водитель механического транспортного средства, ты должен понимать, что несёшь угрозу для пешеходов. Может быть, имеет смысл ввести возрастные ограничения, как на мопеды. А ещё я бы ввёл права и на велосипеды, и на самокаты, чтобы ребята знали: выехал на дорогу - будь добр, учи правила», - предложил способы дисциплинировать самокатчиков председатель детского общественного совета при региональном уполномоченном по правам ребёнка Александр Пухов.

Все мнения и предложения, прозвучавшие на «круглом столе», будут обобщены в единый документ, которым члены Молодёжного парламента поделятся со своими наставниками – депутатами Собрания, а также направят для дальнейшего обсуждения в молодёжной среде.