Россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го

В январе в России и за рубежом эксперты отметили рост дипфейков, созданных на основе сделанных в 2016-м фотографий и видеозаписей, которые пользователи массово выкладывали в социальных сетях. Как сообщили специалисты по кибербезопасности, такие архивные материалы находятся в открытом доступе и быстро собираются мошенниками с помощью автоматизированных программ для создания правдоподобных подделок.

По словам экспертов, на этих фото и видео отсутствуют цифровые артефакты, по которым обычно выявляют фальсификацию, поэтому они особенно удобны для злоумышленников. В результате появляются компрометирующие, в том числе интимные, изображения и ролики с использованием внешности человека «из прошлого». Руководитель исследовательских проектов VisionLabs Александр Паркин пояснил, что парсинговым системам достаточно собрать открытые данные со страниц в соцсетях, чтобы получить материал для дипфейков.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров отметил, что проблема уже стала массовой: каждый десятый россиянин сталкивался с попытками мошенничества с использованием дипфейков, а доступ к архивным фото и видео может привести к росту таких преступлений в 5–10 раз в ближайшие месяцы. Эксперты также указывают, что многие случаи не доходят до правоохранительных органов, пишут «Известия».

Ознакомившись с жалобами, поступившими на горячую линию РОЦИТ следует, что в январе 2026 года пользователи сообщали о распространении дипфейков в Telegram и анонимных каналах. Юристы подчеркивают, что такие действия подпадают под статьи Уголовного кодекса о мошенничестве и нарушении неприкосновенности частной жизни, при этом отдельной классификации дипфейков на «старые» и «новые» в законодательстве не предусмотрено.