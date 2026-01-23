 
Общество

Россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го

0

В январе в России и за рубежом эксперты отметили рост дипфейков, созданных на основе сделанных в 2016-м фотографий и видеозаписей, которые пользователи массово выкладывали в социальных сетях. Как сообщили специалисты по кибербезопасности, такие архивные материалы находятся в открытом доступе и быстро собираются мошенниками с помощью автоматизированных программ для создания правдоподобных подделок. 

По словам экспертов, на этих фото и видео отсутствуют цифровые артефакты, по которым обычно выявляют фальсификацию, поэтому они особенно удобны для злоумышленников. В результате появляются компрометирующие, в том числе интимные, изображения и ролики с использованием внешности человека «из прошлого». Руководитель исследовательских проектов VisionLabs Александр Паркин пояснил, что парсинговым системам достаточно собрать открытые данные со страниц в соцсетях, чтобы получить материал для дипфейков. 

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров отметил, что проблема уже стала массовой: каждый десятый россиянин сталкивался с попытками мошенничества с использованием дипфейков, а доступ к архивным фото и видео может привести к росту таких преступлений в 5–10 раз в ближайшие месяцы. Эксперты также указывают, что многие случаи не доходят до правоохранительных органов, пишут «Известия».

Ознакомившись с жалобами, поступившими на горячую линию РОЦИТ следует, что в январе 2026 года пользователи сообщали о распространении дипфейков в Telegram и анонимных каналах. Юристы подчеркивают, что такие действия подпадают под статьи Уголовного кодекса о мошенничестве и нарушении неприкосновенности частной жизни, при этом отдельной классификации дипфейков на «старые» и «новые» в законодательстве не предусмотрено. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026