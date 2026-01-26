В Пскове при поддержке «Единой России» прошли уроки мужества

Накануне 80-летия блокады Ленинграда в школах Пскова №21, №24 и №29 прошли уроки мужества, организованные при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Спикером выступил ветеран специальной военной операции, лектор российского общества «Знание», бывший военнослужащий войск национальной гвардии РФ Евгений Дорошенко.

Как рассказали в пресс-службе, в школьном классе царила особенная тишина. Ученики держали в руках пожелтевшие от времени листочки — копии писем из блокадного Ленинграда.

«Дорогая мама, у нас очень холодно, но мы держимся. Хлеба дают по 125 граммов, но мы знаем — наш город не сдастся никогда», — читает одиннадцатиклассница.

Дети узнали, что те самые 125 граммов состояли наполовину не из муки, а из жмыха, солода и даже опилок. Но для ленинградцев это было не просто пропитанием — это было символом того, что город жив, что он борется.

«Представьте, в городе нет отопления, не работает транспорт, люди умирают от голода и холода, - говорит Евгений Дорошенко. - Но 31 мая 1942 года на стадионе играют в футбол! А 9 августа того же года в филармонии звучит Седьмая симфония Шостаковича. Это и есть настоящая победа духа над обстоятельствами».

Также школьникам рассказали о «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Они узнали о девушке-водолазе Нине Соколовой, которая провела под водой почти месяц, строя трубопровод для топлива. О водителях, которые везли хлеб по льду под обстрелами. О том, как каждый рейс был подвигом.

«Ученики задавали вопросы, в их глазах читалось не просто любопытство — понимание. Они начинают осознавать, что история — это не сухие даты в учебнике, а судьбы реальных людей, их ровесников, которые в экстремальных условиях проявили невероятное мужество», - отметили в пресс-службе.

27 января 1944 года над Ленинградом прогремел салют в честь полного снятия блокады. Но память о тех 872 днях и ночах должна жить в сердцах каждого поколения россиян, подчеркнули в отделении «Единой России» и добавили, что именно такие уроки, как прошедшие в псковских школах, помогают сохранить эту память.

В отделении напомнили, что сохранение исторической памяти – важнейший пункт народной программы «Единой России»: «Неизменными приоритетами являются забота о ветеранах Великой Отечественной войны, включая их индивидуальное социальное сопровождение, патриотическое воспитание молодёжи».